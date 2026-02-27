'Позбавили Росію зв'язку': Федоров заявив про велику проблему у ворога на фронті

Міністр пояснив, як відключення Starlink вплинуло на окупантів.

Україна дала технологічну відповідь Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Федоров:

Кількість стримів після відключення Starlink у ворога зменшилася

Окупанти на фронті фактично залишилися без зв'язку

Після втрати армією країни-агресорки Росії можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink кількість стримів в окупантів зменшилася в 11 разів. Про це, як пише LIGA.net, під час зустрічі з журналістами розповів міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, реакція України на проблему російських дронів зі старлінками була швидкою. У короткі терміни Міноборони домовилося з Маском і SpaceX про відключення російських терміналів.

"Це стало важливим як для захисту цивільного населення, так і для посилення спроможностей Збройних Сил", - наголосив міністр.

Федоров додав, що Міноборони України розробило план, як зареєструвати старлінки та як побудувати антифрод-систему у реальному часі.

"Це питання не тільки технологічної відповіді Росії, а й справедливого використання агресором західних технологій проти цивільних людей. Ми фактично позбавили Росію зв’язку", - підсумував він.

Starlink / Інфографіка: Главред

Як ЗСУ використали проблеми армії РФ зі Starlink - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, українська армія використала проблеми росіян зі зв’язком для контратак.

Зокрема українська армія проводить зачистку в сірій зоні шириною приблизно 15–20 кілометрів, де російські підрозділи просочуються поодинці, намагаючись пройти кілзону.

Відключення Starlink для росіян - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська армія продовжує намагатися наступати вздовж північного кордону України, але без значних проривів і відчутних результатів через порушення роботи супутникового зв'язку Starlink.

Раніше стало відомо, що після того як компанія SpaceX заблокувала незаконне використання супутникового інтернету Starlink російськими військовими, армія РФ знизила інтенсивність штурмових дій та почала зазнавати значно більших втрат.

Водночас, як напередодні повідомлялося, Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

