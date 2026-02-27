Рус
"Досить годувати Москву": економіст передбачив Росії сценарій розпаду СРСР

Анна Ярославська
27 лютого 2026, 11:55
Регіони, які є "донорами" і володіють покладами нафти, газу, золота, алмазів і руд, живуть в умовах катастрофічної бідності.
Андре Новак, розпад Росії
Андрій Новак спрогнозував розпад Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Структура нинішньої РФ практично ідентична радянській
  • Москва забирає всі доходи від нафти, газу та металів
  • Рано чи пізно місцеві еліти повстануть

Сучасна Російська Федерація повторює шлях Радянського Союзу, а колосальний дисбаланс між багатими ресурсами регіонів і бідністю їхнього населення стане "детонатором" для незворотних політичних процесів. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, аналогія між РФ і Радянським Союзом абсолютно доречна. Хоча є певні нюанси, загальні тенденції практично ідентичні.

відео дня

"Нинішній національний і адміністративний склад Російської Федерації в дещо зменшеному масштабі дуже нагадує структуру колишнього СРСР з його 15 республіками. Тоді кожна республіка представляла окремий народ з власною мовою, культурою та історією. Схожа ситуація спостерігається і в сучасній Росії: більшість регіонів — це або національні республіки зі своєю ідентичністю, мовою і культурою, або потужні регіональні об'єднання, на території яких зосереджені ресурси, які експлуатує Москва, проте рівень життя там залишається катастрофічно низьким", — зазначив Новак.

Економіст нагадав, що в Росії є нафтоносні, газоносні, алмазоносні, золотодобувні та промислові регіони, де зосереджені поклади руд, металів, родючі землі, лісові та водні ресурси. При цьому рівень життя в цих регіонах такий, що росіяни там ледве зводять кінці з кінцями.

"Різкий дисбаланс між багатством надр і бідністю населення, особливо на тлі розкоші Москви і Санкт-Петербурга, може в будь-який момент стати детонатором. Місцеві еліти рано чи пізно винесуть у політичну площину гасло: "Досить годувати Москву!". Це невдоволення провінції Москвою, яка "жирує", може вибухнути в будь-якому регіоні в будь-який момент. А це спровокує ланцюгову реакцію незворотних політичних подій в Росії", - упевнений Новак.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Розпад Росії - прогнози

Як писав Главред, справжній розпад Російської Федерації на окремі державні суб'єкти можливий лише в разі слабкості центральної влади в Москві, вважає військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова вважає, що одним з головних факторів потенційної зміни влади в Росії може стати нестабільність у Санкт-Петербурзі. У столиці РФ ймовірність серйозних потрясінь нижча, тоді як у Петербурзі вона значно вища. Історично це місто було столицею Російської імперії та ареною трьох революцій, тому заворушення там можуть серйозно вплинути на ситуацію і в самій Москві.

Росія може розвалитися на більш дрібні суб'єкти. Попри зовнішні ознаки стабільності, країна може піти шляхом, подібним до розпаду СРСР. Таку оцінку висловив колишній глава Луганської ВГА і ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Росія повинна повторити долю СРСР: думка експерта

Країна-окупант Росія повинна повторити долю Радянського Союзу і розвалитися на кілька окремих держав. Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

"Цим все і має закінчитися – Росія повинна розвалитися на кілька окремих держав. За великим рахунком, Російська Федерація є останньою імперією світу, а точніше недоімперією. Що може об'єднувати імперію? Лише зовнішні вороги і прагнення розширюватися. А якщо імперія перебуває в стані стагнації, в ній починають відбуватися певні процеси, адже до її складу входить багато різних етносів, які рано чи пізно почнуть ставити питання Москві", - сказав аналітик під час чату на Главреді.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

