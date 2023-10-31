Орбан з Путіним могли про дещо домовитися: експерт відповів, чого чекати від Угорщини

Путін використовує Орбана вже у відкриту. Перш за все - проти самого Євросоюзу.

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Орбан зустрівся з Путіним у Пекіні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Угорський прем'єр Віктор Орбан міг про дещо домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні.

Ймовірно, Угорщина в обмін на російський газ всіляко гальмує розгляд заявки Швеції на вступ НАТО, висловився в інтерв'ю Главреду президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць.

І ніяких дій з боку ЄС у відповідь на це немає, додав експерт. Він вважає, що всі поступки і умиротворення не варті 500 мільйонів эвро, які заблокував для України Будапешт, - тому що далі може бути гірше.

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"Ми поки точно не знаємо, до чого Орбан і Путін домовилися в Пекіні, і до чого домовився Сіярто в Кремлі. Але рівень енергоресурсів, що поставляються з РФ в Угорщину досяг максимуму, відповідно, Угорщина підтримує своїми грошима російський режим. Зараз нарешті "прокинулися" і вже прямо говорять про вісь Пекін-Тегеран-Москва, про що я говорив ще років вісім тому. І Угорщина зараз буквально там", - пояснив Коломієць.

Хто такий Олексій Коломієць? Олексій Коломієць-український політолог-міжнародник. Президент Центру європейських та трансатлантичних досліджень. Головний редактор сайту "Євроатлантична Україна", що спеціалізується на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Україна та Угорщина на тлі повномасштабної війни РФ

Віктор Орбан і його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а незабаром перейшов до лобіювання інтересів Росії в Євросоюзі.

Зокрема, угорські чиновники неодноразово закликали скасувати проти РФ санкції або втручалися у формування санкційних списків.

Крім того, уряд Орбана натякав на територіальні претензії до України, пояснюючи це "утисками" угорської нацменшини на Закарпатті, і перешкоджав прийняттю Євросоюзом пакетів фінансової допомоги Україні. Угорщина виступає проти вступу Києва в ЄС і НАТО.

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