'Тактична поразка': майор - про те, що буде, якщо ЗСУ вийдуть з Авдіївки

Олексій Гетьман переконаний, що відхід з Авдіївки не змінить ситуації на східному фронті.

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Що буде, якщо ЗСУ вийдуть з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/alexeyhetman

Російські окупанти штурмують позиції українських військових поблизу Авдіївки. Там тривають дуже запеклі бої. Майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що буде у випадку виходу українських військових з Авдіївки. Про це повідомляє Еспресо.

Він переконаний, що це не повпливає на хід бойових дій на східному фронті.

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"Росіяни поновили наступальні дії на Авдіївку, і це більш політична ціль, ніж тактична. В Інституті вивчення війни (ISW) аналітики вважають, якщо ЗСУ доведеться вийти з Авдіївки, то це не вплине суттєво на перебіг подій на війні, на Східний фронт. Авдіївка – це плацдарм для можливого наступу на Донецьк", – сказав Гетьман.

Водночас він зазначив, що з Авдіївки ЗСУ можуть контролювати весь окупований Донецьк.

"Як з Бахмутом, так і з Авдіївкою, якщо нам доведеться відійти, то суттєво нічого не зміниться. Це буде тактична поразка, тактичний відхід, але стратегічно нічого не змінить", – резюмував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ знищили бригаду окупантів під час боїв за Авдіївку. Окупанти кілька разів намагалися оточити місто, проте українські війська відбивали всі атаки.

За даними журналістів Bild, Авдіївка опинилася під загрозою оточення. Окупанти заходять з флангів, а для логістики залишився єдиний маршрут через село Орлівка.

Пізніше в ЗСУ повідомили про найбільшу поразку РФ. Російський наступ в районі Авдіївки призвів до надзвичайно високих втрат. За останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисячі осіб, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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