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ГУР про антиєврейські акції у Росії: справа рук російських спецслужб

Яна Ставська
31 жовтня 2023, 20:34
Україна до антиєврейських погромів у Росії не причетна, наголосив представник ГУР Андрій Юсов.
ГУР про антиєврейські акції у Росії: справа рук російських спецслужб
Росією прокотилась хвиля антиєврейських погромів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

В українській розвідці, реагуючи на звинувачення Путіним у начебто підбурюванні до антиєврейських погромів у Дагестані, зауважили, що Москва сама має довгу історію з переслідування євреїв.

Як зауважив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов, Росія залишається центром ксенофобії та антисемітизму ще з імперських часів.

"І всі ці процеси там керуються власне спецслужбами. Починаючи із чорносотенців початку 20 століття, якими керувала царська охранка. Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці безчинства і провокації антисемітські й ксенофобські - це справа рук саме російських спецслужб", - зазначив Юсов.

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Представник ГУР підкреслив, що Україна не причетна до антисемітських акцій у Росії.

Погроми у Дагестані

29 жовтня росіяни влаштували антисемітські акції у Дагестані. Розлючений натовп протягом кількох годин "штурмував" аеропорт республіки у спробі завадити ізраїльтянам висадитися на території Росії.

У Росгвардію, яка чинила найменший супротив, летіло каміння, росіяни прорвалися на злітно-посадкову смугу й перевіряли літаки на наявність євреїв у салонах. Місцеві ЗМІ писали про одного загиблого копа.

Президент Володимир Зеленський, який сам неодноразово зазнавав цькування з боку Путіна за своє єврейське коріння, заявив, що "культура ненависті до інших націй поширена в Росії, і її пропагує навіть державне телебачення".

Російські спецслужби відразу звинуватили українців у начебто підбурюванні росіян до антиєврейських погромів.

США назвали "абсурдом" звинувачення Росією українських спецслужб у буцімто підбурюванні росіян до антиєврейських погромів у Дагестані.

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війна в Україні Дагестан Володимир Путін ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
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