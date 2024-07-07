Хоче зірвати підтримку України: в ISW описали підступні плани Орбана

Угорський прем’єрміністр закликає до мирних переговорів, щоб таким чином відволікти Захід від надання допомоги Україні.

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Орбан хоче зірвати підтримку України, кажуть в ISW/ коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Угорський прем’єрміністр Віктор Орбан намагається переключити увагу західних країн з допомоги Україні на можливі мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

Насамперед він хоче таким чином підірвати європейську підтримку України. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Орбан намагається показати себе ймовірним посередником між сторонами для припинення бойових дій в Україні, попри те, що російський диктатор Володимир Путін сам відмовився від переговорів щодо припинення війни.

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Аналітики звернули увагу на статтю Орбана, яка була опублікована 5 липня у виданні Newsweek. У цій статті угорський прем’єр звинувачує Захід у "виборі війни", а не миру, і зазначає, що саме для миру створювався блок НАТО.

"Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України", – йдеться у звіті.

Також в ISW нагадали, що прем’єрміністр Угорщини Орбан уже не один раз намагався зірвати допомогу Україні з боку Європейського Союзу.

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Поїздки Орбана у Київ і Москву – останні новини

Нагадаємо, 2 липня Орбан прибув до Києва на зустріч із Зеленським і анонсував "перші кроки до миру". Після цього стало відомо, про що говорили Зеленський та Орбан. Володимир Зеленський розповів про майбутній двосторонній документ між Україною та Угорщиною.

5 липня Орбан зустрівся з Путіним у Москві – стало відомо, що сказав Путін угорському прем'єру про Україну. В МЗС України жорстко відреагували на візит Орбана в РФ. В українському МЗС закликали Угорщину не проводити будь-які переговори щодо України та справедливого миру без присутності на них представників України.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію. Орбан не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви, наголосив глава дипломатії ЄС.

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