Зеленський 'розніс' спроби Орбана втягнути Україну у 'мир' з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів, що США та Китай могли б закінчити війну в Україні.

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Зеленський сказав, що Орбан не може бути посередником у війні / колаж: Главред фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США та країни Євросоюзу могли б спільно виступити посередниками для завершення війни Росії проти України, також глава держави заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником у питанні завершення війни. Про це повідомляє журналіст УНІАН 8 липня.

"Немає посередництва між Росією і Україною. Можуть посередниками бути тільки серйозні сильні союзи. Увесь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію. Або Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, Сполучені Штати Америки – така країна. Я думаю Китай - така країна. Я думаю й Євросоюз - не якась одна країна в ЄС, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - наголосив Зеленський", - сказав президент.

Також Зеленський добавив, що не знав про те, що Орбан полетить у Москву після зустрічі в Києві. Президент України зазначив, що йому й було запропоновано можливість, як тиснути на Росію і як зупинити Путіна.

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"А для цього треба об'єднати всі сили. Він не поважає тих, хто слабкий. І навіть, якщо він зустрічається з тією чи іншою державою - це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки. Але, за цією демонстрацією, завжди у нього йде кривава демонстрація, яку він і продемонстрував сьогодні зранку в Україні", - наголосив Зеленський.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, Сьогодні, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні. Однак, зараз у війні немає "випадкових попадань". Про це заявив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи сьогоднішню ракетну атаку на Київ.

Також варто сказати, що під час масованого удару по Україні в понеділок, 8 липня, країна-агресор РФ випустила 38 ракет, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Міністр оборони України Рустем Умєров після вранішньої атаки росіян заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.

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