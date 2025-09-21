Знову росіяни: НАТО підняло винищувачі для перехоплення несподіваного гостя

Пілоти Eurofighter виконують завдання швидкого реагування і розпізнають неідентифіковані літаки.

НАТО стежить за активністю російських літаків після перехоплення Іл-20М над Балтійським морем / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20М над Балтійським морем

Іл-20М летів у нейтральному повітряному просторі без плану польоту

Після ідентифікації супровід передали шведським ВПС

У неділю, 21 вересня, винищувачі НАТО знову піднялися на перехоплення російського військового літака. Цього разу завдання виконували німецькі пілоти, повідомляє Reuters.

Вранці два німецькі винищувачі Eurofighter відстежили російський розвідувальний літак Іл-20М, який пролітав у нейтральному повітряному просторі над Балтійським морем.

"Вкотре наші сили швидкого реагування, що складаються з двох винищувачів Eurofighter, отримали завдання від НАТО розпізнати неідентифікований літак без плану польоту чи радіозв'язку в міжнародному повітряному просторі", – заявили в німецьких ВПС.

Після візуальної ідентифікації російського літака його супровід передали Військово-повітряним силам Швеції, яка віднедавна приєдналася до НАТО.

Тим часом, за інформацією Reuters, Північноатлантична рада НАТО планує зібратися у вівторок для обговорення інциденту з трьома російськими винищувачами в повітряному просторі Естонії.

НАТО / Інфографіка: Главред

Думка експерта: урок Туреччини 2015 року

Професор Університету Бундесверу Карло Масала нагадує, що Туреччина у 2015 році продемонструвала здатність збивати російські літаки без ризику військової ескалації. За його словами, тоді турецькі військові знищили літак, який порушив повітряний простір країни лише на 17 секунд.

Масала вважає, що саме така рішучість має бути у НАТО для ефективного стримування російських вторгнень у чужий повітряний простір.

Водночас він зазначає, що цього разу МіГ-31 не були збиті. Причиною є те, що місія НАТО над балтійськими країнами носить переважно спостережний характер, а не оборонний. Літаки Альянсу не патрулюють небо постійно, а піднімаються лише у разі виявлення загрози, що унеможливлює миттєву реакцію на потенційне вторгнення.

Вторгнення російських літаків до Естонії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п’ятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та перебували над акваторією Фінської затоки протягом 13 хвилин. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Президент України Володимир Зеленський назвав це порушення неприпустимим і підкреслив, що Росія веде системну кампанію проти країн Заходу.

У відповідь уряд Естонії офіційно звернувся до НАТО із закликом розпочати консультації відповідно до статті 4 статуту Альянсу.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

