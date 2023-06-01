"Опозиція ламає табу": у РФ критикують і хочуть замінити Путіна – розвідка Британії

У Росії опозиція все частіше вдається до критики глави Кремля, а тепер в ефірі російського телебачення вперше пролунав заклик скинути і замінити диктатора.

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У РФ критикують і хочуть замінити Путіна/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Так звана опозиція у країні-агресорці Росії почала частіше критикувати російського диктатора Володимира Путіна. Така риторика лунає, зокрема, від націонал-патріотів, а також від власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це розповіли у розвідці Міноборони Великої Британії. Там наголосили, що в РФ в останні 15 місяців ще більше посилилися обмеження свободи слова. Проте російські опозиціонери можуть "надихнутися" прикладом Пригожина та інших діячів, які критикують Путіна, і порушити табу.

"За останні 15 місяців у Росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи "Вагнер" Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу", – зазначають у британській розвідці.

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Там також нагадали, що 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін під час виступу на одному з російських пропагандистських телеканалів закликав скинути Путіна та обрати нового президента РФ під час президентських виборів, які заплановані в Росії на 2024 рік.

У розвідці Великої Британії зазначають, що Надєждін відкрито критикував війну від 24 лютого, проте, швидше за все, такий заклик до повалення Путіна вперше пролунав на державному російському телебаченні з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресорки Росії. Диктатору РФ не вдасться заховатися.

У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

Проте начальник штабу Військово-повітряних сил Великобританії Майк Вігстон заявив, що повалення Путіна може підвищити загрозу для НАТО. Загрозу представляє не просто Росія як країна, а її флот, підводні човни, авіація. Саме на цьому потрібно зосередити свою увагу, каже Вігстон.

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