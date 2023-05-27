Повалення Путіна може підвищити загрозу для НАТО - ВПС Британії

Серйозною загрозою для всього Альянсу залишаться російська авіація, флот і підводні човни РФ.

https://glavred.net/politics/sverzhenie-putina-mozhet-povysit-ugrozu-dlya-nato-vvs-britanii-10473526.html Посилання скопійоване

РФ стане більшою загрозою для НАТО після повалення Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Росія залишається величезною грозою для НАТО, але навіть після повалення російського диктатора Володимира Путіна це не зміниться. Після повалення Путіна ситуація може лише погіршитися. Про це заявив начальник штабу Військово-повітряних сил Великобританії Майк Вігстон, повідомляє The Daily Telegraph.

Загрозу представляє не просто Росія як країна, а її флот, підводні човни, авіація. Саме на цьому потрібно зосередити свою увагу, каже Вігстон.

"Коли конфлікт завершиться і Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми будемо мати пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди - це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", - сказав Вігстон.

відео дня

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресорки Росії. Диктатору РФ не вдасться заховатися.

У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

Інші новини: