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Окупація України не входить в плани Росії - Пєсков

22 березня 2022, 23:05

Спікер Кремля в інтерв'ю вкотре згадав про демілітаризацію України.

Пісок
Пєсков висловився про плани Росії / УНІАН

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наполягає, що війська РФ не стріляють по цивільних об'єктах і не прагнуть окупувати Україну, повідомляє CNN.

Спікер Кремля в інтерв'ю вкотре згадав про демілітаризацію України. Пєсков заявив, що "цілями російських військових є тільки військові цілі і об'єкти на Україні, не цивільні".

Крім того, прессекретар Путіна спростував плани РФ щодо окупації нових українських територій. За його словами,"окупація не входить до переліку поставлених завдань операції, яку ми проводимо".

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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новини Росії російські агресори Дмитро Пєсков
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