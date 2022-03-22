Байден летить до Європи через війну в Україні: про що говоритиме

Першим місцем, куди приїде Байден з візитом, буде саміт ЄС у Брюсселі.
Президент США Джо Байден відвідає Європу через вторгнення військ Путіна в Україну.
Як написав сам Байден у Twitter, він говоритиме з колегами про кроки з припинення війни в Україні.
Першим місцем, куди приїде Байден з візитом, буде саміт ЄС у Брюсселі.
Глава США планує зустрітися з союзниками по НАТО, лідерами G7 і главами Європейського Союзу.
"Моя перша зупинка - Бельгія, де я зустрінуся з нашими союзниками по НАТО, лідерами G7 і лідерами Європейського Союзу, щоб обговорити наші зусилля з підтримки України і серйозних наслідків для Росії за її вторгнення", - написав Байден.
Далі Байден відправиться до Польщі, де проведе переговори з польським колегою Анджеєм Дудою про допомогу Україні.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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