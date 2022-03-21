РФ не припинятиме вогонь на час переговорів з Україною – Пєсков

У Путіна заявили, що не припинятимуть вогонь на час переговорів з Україною/ Reuters

Росія не збирається припиняти вогонь на час, коли українська і російська делегації проводитимуть переговори.

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи діятиме режим припинення вогню на час перемовин, пише російське РБК.

Як видно з відповіді Пєскова, в Росії злякалися, що Україна у цей час нібито може перегрупувати свої війська.

"Ні. Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується... підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових. Так було неодноразово, це, звичайно, ускладнює процес", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що через значні втрати на війні проти України, Росія кличе цивільних підписати контракт за квитанціями за комуналку.

Раніше в МВС України розповіли, що Путіну лише на руку те, що світ розширює санкції проти російських олігархів, адже надалі вони зможуть вкладати гроші лише в Росію.

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