Євросоюз розтрощив новими санкціями Росію: під "атаку" потрапили Скабєєва і Пєсков

Санкції / Reuters

Європейський Союз опублікував новий санкційний список проти Росії.

Повідомляється, що в нього потрапили російські олігархи і одіозні пропагандисти.

Перелік опублікували в Офіційному журналі ЄС у понеділок ввечері.

Під санкції потрапили:

Ігор Сечін, гендиректор Роснефть

Микола Токарєв, гендиректор Транснафть

Алішер Усманов, власник USM Holdings

Петро Авен, співвласник і президент Альфа-Банку

Михайло Фрідман, співвласник Альфа-Банку

Сергій Ролдугін, друг дитинства Володимира Путіна

Дмитро Пєсков, прессекретар Володимира Путіна

Дмитро Чернишенко, віце-прем'єрміністр РФ

Ірек Файзуллін, міністр будівництва та ЖКГ РФ

Віталій Савельєв, міністр транспорту РФ

Андрій Турчак, один з керівників Єдиної Росії

Тигран Кеосаян, пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян

Ольга Скабеева, пропагандистка

Олександр Пономаренко, олігарх

Модест Колеров, пропагандист

Роман Бабаян, пропагандист

Захар Прилєпін, пропагандист

Антон Красовський, пропагандист

Аркадій Мамонтов, пропагандист

Сергій Пінчук, заступник головнокомандувача Чорноморським флотом РФ

Олексій Авдєєв, заступник командувача військами Південного військового округу

Рустам Мурадов, заступник командувача військами Південного військового округу

Андрій Сичовий, командувач однієї з армій Південного військового округу

Геннадій Тимченко, олігарх, власник Volga Group

Олексій Мордашов, олігарх, власник Северсталі і акціонер TUI GroupПетр Фрадков, глава Промсвязьбанка

Також під санкції потрапила компанія Согаз, яка страхувала незаконне будівництво моста через Керченську протоку в Крим.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав мир відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

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