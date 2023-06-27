"Величезне приниження": путч Пригожина оголив глибокі проблеми режиму Путіна - FT

Путін пообіцяв покарати Пригожина за зраду, але замість цього він, схоже, уникнув наслідків після першої за три десятиліття спроби держперевороту в РФ.

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"Можна підняти бунт проти президента і отримати прощення. Це означає, що президент не такий сильний" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Невдалий путч ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закінчився раптово, але все ж таки оголив глибокі проблеми в основі путінського режиму, поставив під серйозний сумнів вторгнення російського диктатора в Україну та породив привид краху держави, якщо заворушення знову спалахнуть. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

"Звичайно, це величезне приниження для Путіна. Це очевидно. Тисячі людей без жодного опору їдуть з Ростова мало не в Москву, і ніхто нічого не може зробити. Тоді [Путін] оголосив, що вони будуть покарані, і вони не були покарані. Це очевидна ознака слабкості", - сказав російський олігарх, знайомий з президентом РФ з 1990-х років.

Колишній редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вважає, що легкість, з якою Пригожин почав свій заколот, відсутність опору з боку інших силових структур і захоплений прийом місцевими жителями Ростова його найманців завдають шкоди репутації Путіна всередині країни.

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"Виявляється, можна підняти бунт проти президента і отримати прощення. Це означає, що президент не такий сильний", - сказав він.

Ці екстраординарні події змусили навіть найзатятіших прихильників режиму побоюватися, що за заколотом Пригожина можуть послідувати нові потрясіння.

"Весь світ побачив, що Росія стоїть на порозі важкої політичної кризи. Так, путч не вдався, але за путчами стоять фундаментальні причини. І якщо ці причини залишаться, то путч може повторитися. І це може мати успіх", - написав у Telegram російський пропагандист, колишній кремлівський політтехнолог і депутат Сергій Марков.

Невдалий заколот також виявився руйнівним і для Пригожина після того, як йому не вдалося домогтися відставки міністра оборони Сергія Шойгу або командувача російськими силами вторгнення Валерія Герасимова.

Кремль заявив, що частина військовослужбовців Вагнера підпише контракти з Міністерством оборони. Це рівносильно приниженню після того, як Пригожин сказав, що його група ніколи не підкориться Шойгу — крок, який позбавить його грошей і впливу, які він отримав, підкоряючись лише особисто Путіну, пишуть журналісти.

За словами людини, знайомої з ним з початку 1990-х років, після початку повстання Пригожин, схоже, не мав ні найменшого уявлення про те, як успішно його завершити.

"У якийсь момент він зрозумів, що не знає, що робити далі. Доїдеш до Москви, а далі що? Відкриваєш двері дюжини в'язниць, виходять якісь неймовірні виродки, а потім ти потрапляєш в Кремль... І ти не знаєш, що робити", - цитує FT свого співрозмовника.

Цей принизливий епізод, ймовірно, спонукає Путіна ліквідувати ватажка ПВК "Вагнера" і переконатися, що він більше не може загрожувати державі, вважає Олександр Габуєв, директор Російського євразійського центру Карнегі.

"Вони обіцяли нікого не чіпати, але я думаю, що цілком можливо, що хтось потрапить до в'язниці або помре при загадкових обставинах, щоб налякати інших. Путін, мабуть, вже зрозумів, наскільки вразлива система, і спробує її виправити", - сказав Габуєв.

Не зумівши зупинити повстання, російська еліта також опиниться під ударом, оскільки Путін тепер усвідомлює загрозу своїй власній владі.

"Це був величезний провал контррозвідки. ЦРУ знало, що це станеться, а ваші власні спецслужби не знали та не повідомляли про це. Тож, він збирається закручувати гайки і тримати еліту в напрузі", — вважає Габуєв.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

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