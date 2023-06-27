Білорусь може стати пасткою для Пригожина та його найманців - ISW

У Кремлі, найімовірніше, вважатимуть зрадниками "вагнерівців", які підуть за Пригожиним В Білорусь.

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Лукашенко навряд чи зможе надати Пригожину надійний притулок / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Якщо Кремль буде тиснути на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то Білорусь не зможе надати найманцям ПВК "Вагнера" надійний притулок. Таким чином, відхід в сусідню державу може стати для Євгена Пригожина та його армії пасткою.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), в Кремлі, найімовірніше, вважатимуть зрадниками "вагнерівців", які підуть за Пригожиним у Білорусь.

Зазначається, що у своєму виступі 26 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що бойовикам дозволено відправитися в Білорусь і що він стримає свою обіцянку.

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Ймовірно, Путін дав особисту обіцянку, що "вагнерівці", відправившись до Білорусі, будуть там у безпеці. Довгострокова цінність цієї обіцянки все ж таки сумнівна, вважають аналітики ISW. У Білорусі вони навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.

Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використовував їх в якості важеля проти Кремля в 2020 році. Немає видимих причин, з яких він не пішов би на такий крок знову, зазначають в Інституті вивчення війни.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

Після провалу бунту Пригожин заявив, що поїде в Білорусь. Туди ж повинна була піти й частина найманців.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

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