Європі потрібен контакт з Кремлем: у Франції зробили гучну заяву

Глава МЗС Франції виступив за діалог з Москвою, але звинуватив РФ у військових злочинах.

У Франції пояснили, навіщо Європі прямі переговори з РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/jnbarrot78, скріншот

Що сказав Барро:

Європі необхідний прямий діалог з РФ

100% фінансової допомоги Україні зараз надходить з Європи

Удар по пасажирському поїзду - це військовий злочин

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що зараз Європі потрібен прямий контакт з країною-агресором Росією для того, щоб відстоювати власні інтереси.

За його словами, Париж ніколи не виключав діалог з РФ.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", - сказав Барро в інтерв'ю Liberation.

При цьому він додав, що глава Кремля Володимир Путін поки не виявляє жодних ознак реального бажання рухатися до миру. Зокрема, це підтверджують останні обстріли РФ по мирному населенню. Серед них - обстріл пасажирського поїзда "Барв'янково - Львів - Чоп" в Барв'янківській громаді Харківської області. Цю атаку армії РФ Барро назвав військовим злочином.

Крім цього, глава МЗС Франції запевнив у підтримці України під час війни.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи ... Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", - підкреслив Барро.

Мирні переговори - останні новини

2 лютого українська делегація вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів для участі в тристоронніх переговорах, запланованих на середу і четвер. Як повідомив президент України Зеленський, на понеділок призначено нараду для узгодження рамок розмови і підготовки до переговорів.

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга, Україна має намір підписати з Вашингтоном 20-пунктний мирний план, після чого Сполучені Штати окремо оформлять відповідний документ з Росією. Участь Європейського Союзу в підписанні цих домовленостей не передбачається .

Тим часом президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи будуть ефективними мирні переговори: оцінка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною та США поки що носять формальний характер і не призводять до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року - за збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

