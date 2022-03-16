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Одна з найбільших у світі: у Хорватії заарештували яхту Медведчука

16 березня 2022, 20:41

Судно заарештували у зв'язку з санкціями ЄС, введеними проти політиків і чиновників, що зв'язуються з РФ.

Медведчук
Медведчук / УНІАН

У Хорватії поліція заарештувала дорогу яхту Royal Romance народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука.

Як пише Novi list з посиланням на джерела в правоохоронних органах, судно знаходилося в порту хорватського міста Рієка. У зв'язку з арештом воно не може покинути межі порту.

Зазначається, що Royal Romance - це 92-метрова яхта, яка є однією з п'яти найбільших у світі. Витрати на її обслуживаение обходяться до 20 мільйонів доларів на рік.

Як відомо, Медведчук і глава РФ Володимир Путін - куми. Глава країни-агресора хрещений батько дочки депутата-17-річну Дарину.

Нагадаємо, до початку російського вторгнення в Україну з нашої країни втекла дружина нардепа Оксана Марченко.

Медведчук також незабаром втік. Адвоката Медведчука Лариса Чередниченко підтвердила, що він покинув свій будинок у Києві, але каже, що він залишається в столиці.

За її словами, в четвер керівник особистої охорони політика попередив ГПУ і СБУ про нібито надходять йому погрози.

"У зв'язку з виниклою реальною небезпекою для життя, а так само з необхідністю забезпечення його захисту, Віктор Медведчук був евакуйований в безпечне місце в Києві, де продовжує виконувати покладені на нього судом процесуальні обов'язки. При цьому сторона захисту нагадує, що введення воєнного стану не скасовує Конституцію і закони України і всі процесуальні процедури повинні здійснюватися відповідно до Кримінального процесуального кодексу", - заявила Чередниченко.

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війна в Україні Віктор Медведчук
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