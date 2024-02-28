Звернення Придністров'я 'про захист' від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

Країна-агресорка Росія повторила свою звичну пропаганду про "захист співвітчизників" у відповідь на "прохання" з окупованого Москвою Придністров'я.

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У Лаврова відповіли на звернення Придністров'я / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Профільні відомства Росії розглянуть звернення Придністров'я про "вжиття заходів щодо захисту" анклаву від Молдови. Про це заявили у російському міністерстві закордонних справ.

Як повідомляє Інтерфакс, там вибухнули пропагандистською заявою щодо ситуації зі зверненням Тирасполя.

"Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників - один з пріоритетів", - сказали в МЗС РФ. відео дня

Також у зовнішньополітичному відомстві окупантів підкреслили, що "всі прохання завжди з увагою розглядаються російськими профільними відомствами".

Довідка

У чому суть Придністровського конфлікту

Придністровський регіон - територія Молдови, проте Кишинів її не контролює з 1992 року. Конфлікт Тирасполя (столиця так званої Придністровської Молдавської республіки) і Кишинева почався на початку 1990-х через мовні протиріччя. Конфронтацію підхопила і розгойдала Росія.

20 років Росія тримає у Придністров'ї угруповання російських окупантів. Контингент нараховує близько 1700 військових.

Багато років там заморожений конфлікт.

В останні роки проблема Придністров'я отримала новий розвиток через повномасштабний напад Росії на Україну. Москва може розглядати регіон як плацдарм для провокацій проти української держави.

Російський анклав Придністров'я в Молдові / Інфографіка Главреда

Звернення з Придністров'я до Росії

У середу, 28 лютого, "депутати" всіх рівнів невизнаного Придністров'я звернулися до Росії з "проханням про захист" від Молдови. "Своє рішення" вони мотивували "економічною блокадою" з боку Кишинева. Звернення вони направили до Держдуми і Ради Федерації РФ, оскільки на території анклаву живуть "200 тисяч російських громадян".

"Звернутися до Ради Федерації і Державної Думи Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови. У Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. Росія бере участь у миротворчій місії на Дністрі і є гарантом і посередником у переговорному процесі", - сказано в заяві.

Колишній міністр оборони Молдови Віталій Маринуца вважає, що якщо Придністров'я оголосить про "приєднання" до РФ, Молдову чекає свій Донбас. В інтерв'ю Главреду він сказав, що Кишиневу слід було б заздалегідь готуватися до подібних сценаріїв після того, як Росія вже повномасштабно напала на Україну.

"Ми не повинні забувати, що за 10 років після цього, Придністров'я проголосило російський прапор другим прапором свого регіону. І тут ми не можемо виключити того, що придністровські "лідери" використовують нинішній з'їзд депутатів, щоб розіграти геополітичну карту", - підкреслив Маринуца.

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