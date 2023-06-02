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"Таксі їм не замовлятиму": Зеленський закликав РФ забратися з Придністров'я

Андрій Ганчук
2 червня 2023, 07:39 оновлено 2 червня, 07:51
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Україна зіграє одну з вирішальних ролей у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї, яке належить Молдові, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Придністров'я
Окупанти Росії повинні добровільно піти з Придністров'я - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Україна відіграватиме одну з ключових ролей у врегулюванні конфлікту в Придністров'ї, оскільки йдеться про безпеку українського кордону. Київ готовий допомогти вирішити проблему, якщо буде запит від Молдови, але поки що такого прохання не було. Російським окупаційним військам краще добровільно залишити захоплену молдавську територію. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові він розповів про те, що Україна в односторонньому порядку не застосовуватиме будь-яких інструментів впливу на ситуацію в Придністров'ї без запиту від Кишинева. Поки що такого запиту не було.

"Україна може реагувати і допомагати тільки якщо буде запит від влади республіки Молдови", - зазначив Зеленський.

За його словами, Київ не претендує на Придністров'я.

"Вони (Придністров'я, - ред.) повинні об'єднатися з їхньою державою, з їхньою історією – тобто з Молдовою", - уточнив український гарант.

"Захочуть жити - підуть"

Президент також поділився своєю точкою зору щодо того, що робити з російськими окупаційними військами у захопленому Придністров'ї. На думку гаранта, вони повинні звідти вийти в добровільному порядку. Україна, в разі чого, не братиме нікого в полон у Придністров'ї, оскільки це не українська земля.

"Щодо того, що робити з тими, хто там на території, з військами... Вони захочуть жити - підуть. Таксі я їм замовляти не буду. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, завжди знаходить вихід", - підкреслив Володимир Зеленський.

Україну звинуватили в "підготовці теракту в Придністров'ї"

Так званий "прокурор" захопленого Росією Придністров'я Анатолій Гурецький у березні звинуватив Службу безпеки України в нібито "підготовці теракту" в "ПМР" з метою "усунення перших осіб держави".

В СБУ звинувачення з Придністров'я назвали провокацією, яку зрежисували в Москві.

"Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою і підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", - уточнили в спецслужбі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Україна не має наміру реалізовувати будь-які "теракти" в захопленому Придністров'ї. Фейкова інформація Кремля - частина планів Москви щодо нападу на Молдову. Російські окупанти хочуть влаштувати в Кишиневі державний переворот.

Дивіться відео, в якому Михайло Притула розповів про плани Росії щодо Придністров'я:

Інші новини:

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