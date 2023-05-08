У Придністров'ї перелякано попросили Росію надіслати ще миротворців

Як кажуть місцеві невизнані чиновники, зараз в так званій зоні безпеки в Придністров'ї знаходяться не більше 450 російських "миротворців" замість 3100.

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Придністров'я / Колаж фото УНІАН

Невизнана держава Придністров'я попросила країну-агресор Росію збільшити кількість так званих російських "миротворців" - мовляв, у регіоні помітно зросли ризики безпеки. Про це в інтерв'ю російському агентству "РІА Новості" заявив "керівник представництва ПМР" в Росії Леонід Манаков.

За його словами, зараз в так званій зоні безпеки в Придністров'ї знаходяться не більше 450 російських "миротворців".

"При цьому їх штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є, і вона виправдана з точки зору погіршення ризиків безпеки, в тому числі терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтована документами, прийнятими в рамках діяльності Об'єднаної контрольної комісії", – говорив Манаков.

відео дня

Підконтрольна Росії "влада Придністров'я" звинуватила СБУ в "підготовці теракту"

Так званий "прокурор" окупованого Придністров'я Анатолій Гурецький 9 березня звинуватив Службу безпеки України у нібито "підготовці теракту" з метою, мовляв, "усунення перших осіб держави". Затримали "підозрюваних" і вже пред'явили їм "звинувачення".

В СБУ пізніше назвали звинувачення із захопленого Придністров'я провокацією, яку зрежисували в Кремлі. Росія намагається дестабілізувати ситуацію на окупованій Москві території Молдови.

"Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітницю, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою і підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", - підкреслили в спецслужбі.

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Ситуація в Молдові: