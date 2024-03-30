УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії

Юлія Закрепа
30 березня 2024, 13:57
Міністр оборони Естонії заявив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.
У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії
У ЗСУ нестача зброї / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, pexels

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Однак, грошей бракує.

Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав Певкур для ERR.

відео дня

За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати, але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання - все це треба перевірити", - пояснив він.

Хто такий Ханно Певкур?

Ханно Певкур - естонський державний діяч. Міністр оборони Естонії з 18 липня 2022 року. Перший віцепрезидент парламенту. Колишній міністр внутрішніх справ Естонії, юстиції та соціальних справ. Одружений, має сина та дочку, пише Вікіпедія.

Дефіцит зброї у ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Україна може залишитись без ракет для ППО. У звіті ISW йдеться, що затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дозволить окупантам більш агресивно бомбити українські міста.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей. Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Експерти вважають, що брак боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, незважаючи на всю мотивацію своїх захисників. Усе через дефіцит боєприпасів, вважає німецьке видання Der Spiegel.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Естонія Чехія військова допомога
Реклама

Головне за день

"Це буде найдієвіше": у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

"Це буде найдієвіше": у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

14:57 Україна
Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

12:59 Україна
США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж

США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж

12:00 Інтерв'ю
Всі головні новини

Популярне

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети 3557

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину 3030

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

Реалізація корейського сценарію 2297

Реалізація корейського сценарію

Нереальна красуня: Саудівська Аравія вперше відправить учасницю на Міс Всесвіт 2040

Нереальна красуня: Саудівська Аравія вперше відправить учасницю на "Міс Всесвіт"

Останні новини

14:57

"Це буде найдієвіше": у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

14:35

Як дізнатися вік собаки по зубах і зовнішніх ознаках

14:05

Годзілліада і КінКонгдіссея: рецензія на фільм "Годзілла і Конґ: Нова Імперія"

13:57

У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії

13:44

РФ накопичує "Калібри": Коваленко пояснив, що можуть готувати окупанти

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
13:40

Гороскоп на квітень 2024 для Тельців: несподівана удача і прорив, але є й ризикиВідео

13:26

Український дизайнер розповів, як путіністка Повалій вкрала в нього сукню

12:59

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

12:31

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

Реклама
12:29

Церковне свято 31 березня: що заборонено робити на святого Григорія

12:00

США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж

11:58

Гороскоп на квітень 2024 для Овнів: астролог назвала найскладніші дніВідео

11:33

Росіяни просунулись вперед в Донецькій області: в ISW розкрили загрози для ЗСУ

11:12

Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників: що відомо

10:56

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

10:42

Вся справа у кольорі: хитрий лайфхак, як посадити виноград біля стіни

10:33

Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізаціїВідео

10:31

Ці речі травмують: Могилевська розповіла, як виховує прийомних доньок

09:52

Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

09:48

РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

Реклама
09:00

Московська церква видала заяву про "священну війну": в ISW розкрили риторику Кремля

09:00

Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

08:41

"Може передвіщати наступний удар": у ЗСУ звернули увагу на небезпечний момент нічної атаки

08:40

Чорніє срібло на шиї: що кажуть прикмети, а що - ювеліри

08:35

Росія хоче встигнути до травня: чому затримка з допомогою США вигідна ПутінуПогляд

07:33

РФ вдарила дронами і ракетами по низці областей України: є пошкодження через уламки

07:10

Не усі зможуть впоратися із загадкою: потрібно знайти ведмедя в лісі за 5 секунд

06:07

Реалізація корейського сценаріюПогляд

04:30

Перекидання мехбригад із Франції та Нідерландів: прогноз щодо допомоги Україні

04:00

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

03:15

У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту – БогдановВідео

02:00

Пітт більше не претендує в суді з Джолі на опіку над дітьми: що сталося

01:35

Існують ризики для Путіна: експерт розкрив, що відбудеться в Росії після терактуВідео

00:08

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

29 березня, п'ятниця
23:19

ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

23:07

Нереальна красуня: Саудівська Аравія вперше відправить учасницю на "Міс Всесвіт"

22:46

Франція буде передавати Україні свою списану зброю

22:40

Дружина Віктора Павліка в інвалідному візку розповіла про операцію

22:11

Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

21:56

"Не стали розбиратись чий літак": в ЗСУ підтвердили "френдлі фаєр" в КримуВідео

Реклама
21:27

"Сьогоднішній наліт готували 5 днів": Жданов сказав, коли РФ може знову масовано атакувати

20:58

Україну "розжарить" до +23: у яких областях буде найспекотніше

20:51

Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік: скільки заробила родина президента

20:26

Зеленський звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну - що відомо

20:12

Чим обробити дерева навесні: копійчаний засіб гарантує багатий урожай

19:52

Змінить напрямок роботи: Зеленський погодив призначення Данілова на нову посаду

19:50

Що означає, якщо свічка впала в церкві: про що попереджає давня прикмета

19:45

На Україну чекають важкі місяці, для РФ відкрито вікно можливостей - NYT

19:31

Хто організував теракт у РФПогляд

19:26

Путін може віддати всі окуповані території: Зеленський назвав головну умову

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Тести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти