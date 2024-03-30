У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії заявив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.

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У ЗСУ нестача зброї / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, pexels

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Однак, грошей бракує.

Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав Певкур для ERR. відео дня

За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати, але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання - все це треба перевірити", - пояснив він.

Хто такий Ханно Певкур? Ханно Певкур - естонський державний діяч. Міністр оборони Естонії з 18 липня 2022 року. Перший віцепрезидент парламенту. Колишній міністр внутрішніх справ Естонії, юстиції та соціальних справ. Одружений, має сина та дочку, пише Вікіпедія.

Дефіцит зброї у ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Україна може залишитись без ракет для ППО. У звіті ISW йдеться, що затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дозволить окупантам більш агресивно бомбити українські міста.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей. Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Експерти вважають, що брак боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, незважаючи на всю мотивацію своїх захисників. Усе через дефіцит боєприпасів, вважає німецьке видання Der Spiegel.

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