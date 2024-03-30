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ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

Ангеліна Підвисоцька
30 березня 2024, 22:54
Микола Маломуж вважає, що першу партію далекобійних ракет Україна може отримати вже у квітні.
ATACMS
Україна може отримати ATACMS вже у квітні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Далекобійні ракети ATACMS можуть з'явитися в Україні вже у квітні цього року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

Частина цих ракет уже готова до передачі. Він також припустив, що рішення про передачу може бути ухвалено і до кінця березня, але реальнішими термінами він вважає все ж квітень. Після передачі першої партії ATACMS Україна чекатиме на передачу і західних винищувачів F-16.

"Наприкінці березня, хоча, більш імовірно, на початку квітня. Першу частину буде виділено коштом фонду Пентагону, другу - після голосування пакета допомоги. ATACMS уже готові для передачі. А паралельно з другою партією в Україну будуть надходити F-16 у травні-червні", - каже Маломуж.

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Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом
Що таке ATACMS / Інфографіка Главреда

Він вважає, що це чинитиме потужний тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, який досі не поспішав передавати Україні свої далекобійні ракети Taurus.

"Шольц завжди орієнтується на США. Він кілька разів обмовився, що має бути не один. Ось уже є рішення Британії та Франції, тож коли буде рішення і США, Німеччині вже нікуди буде діватися", - додав генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Передача Україні ракет ATACMS - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні потужних балістичних ракет великої дальності після місяців прохань українських офіційних осіб. Спочатку поставлялися старі моделі ракет, середньої дальності, а тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії.

Також 12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, який включає артилерійські снаряди, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Це перший пакет озброєнь у 2024 році, фінансові засоби на нього були виділені з залишкових коштів, схвалених Конгресом раніше.

Раніше повідомлялося про імовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках першого пакету допомоги від США за багато місяців.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Микола Маломуж ATACMS
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