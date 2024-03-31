УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки - Міноборони Франції

Ангеліна Підвисоцька
31 березня 2024, 12:02
Франція готує пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетехніку ракет Aster 30.
Франція, ЗСУ
Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки / Колаж: Главред, фото: pixabay, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України. Про це повідомляє Le Monde.

Йдеться про броньовану техніку, яка є на озброєнні країни. Цю техніку планують замінити на новішу. Однак не варто чекати, що це буде найближчим часом. Очікується, що машини передадуть у 2024 році - на початку 2025 року.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році та на початку 2025 року", - сказав міністр.

відео дня

Також Франція готує для передачі Україні нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T. Ці ЗРК є аналогом системи Patriot.

В Україну можуть цього літа передати боєприпаси з дистанційним управлінням, які розробляє Франція.

Військова допомога Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який затягує розгляд законопроєкту з грошима на допомогу Україні. Зокрема, ішлося про використання заморожених російських активів для покриття витрат на допомогу Україні.

Також раніше у CNN зазначали, що допомога Україні залежить від вірного Трампу Джонсона. Зазначається, що військова допомога Україні від США є "заручником" спікера Палати представників Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" російскького диктатора Володимира Путіна.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Нагадаємо, Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії. Бундесвер передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів найближчим часом, заявив у коментарі DW глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Франция військова допомога вторгнення Росії новини Франції
Реклама

Головне за день

Указ підписано: Путін хоче призвати в армію навесні 150 тисяч осіб

Указ підписано: Путін хоче призвати в армію навесні 150 тисяч осіб

12:09 Україна
На Україну чекає найнебезпечніша весна: астролог Вакуліна - про прийдешні події

На Україну чекає найнебезпечніша весна: астролог Вакуліна - про прийдешні події

12:03 Інтерв'ю
Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки - Міноборони Франції

Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки - Міноборони Франції

12:02 Україна
Всі головні новини

Популярне

Короля Чарльза ізолювали від інших членів королівської сім'ї 10872

Короля Чарльза ізолювали від інших членів королівської сім'ї

Кого не можна цілувати 31 березня, щоб не було проблем: важливі прикмети дня 7265

Кого не можна цілувати 31 березня, щоб не було проблем: важливі прикмети дня

Чому Зеленський масово звільняє своїх радників та інше оточення? 5973

Чому Зеленський масово звільняє своїх радників та інше оточення?

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки 3985

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

Останні новини

12:35

7-річний син Олени Кравець довів до сліз зізнанням про війну

12:09

Указ підписано: Путін хоче призвати в армію навесні 150 тисяч осіб

12:05

Таких нальотів "Шахедів" до кінця 2024 року буде більше: зазначено ознаку

12:03

На Україну чекає найнебезпечніша весна: астролог Вакуліна - про прийдешні подіїВідео

12:02

Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки - Міноборони Франції

США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал МаломужСША передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж
11:33

Чи буде різко скакати курс долара: прогноз ексрадника Зеленського

11:25

У містах розпочались відключення світла: в Укренерго назвали атаковані об'єкти

10:50

Мобілізація в Україні: нардеп-воїн пояснив, кого хочуть залишити без відстрочки

10:29

Ядерний удар стане більш імовірним: генерал - про наслідки передачі ATACMS

Реклама
09:56

Любовний гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня: Ракам - спілкування, Рибам - інтриги

09:45

Фінансовий гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня: Тельцям - прибуток, Дівам - угода

09:41

У росіян проблеми через атаки українських безпілотників - ISW

09:41

Удар по Львівщині: РФ втретє атакувала об'єкт критичної інфраструктури, є руйнування

09:11

Гороскоп на тиждень із 1 до 7 квітня: Левам - хороші новини, Риб підведе здоров'я

09:00

Чи загрожує Харкову наступ РФ: що каже влада, експерти та які прогнози

08:55

Масований обстріл України: у ЗСУ розповіли про підлу тактику ударів РФ

08:53

Церковне свято 1 квітня: що заборонено робити в день преподобної Марії

08:52

Україна скоро опиниться "завалена" снарядами і готує найкращі гармати - Forbes

08:10

Про рівень розуміння Китаю в країнах ЄС і СШАПогляд

07:49

Ракетна атака РФ України 31 березня: збито 9 крилатих ракет і 9 дронів - Повітряні сили

Реклама
06:10

Чому Зеленський масово звільняє своїх радників та інше оточення?Погляд

05:33

Як боротися із бур'янами народними засобами: геніальний лайфхакВідео

05:25

Україна під обстрілом: Росія запустила рій ракет

04:40

Гороскоп на квітень 2024: на Раків чекають доленосні подіїВідео

04:35

Нова магнітна буря увірвалася в Україну: "трусити буде 4-бальний шторм

02:30

ЗСУ підуть у контрнаступ: ATACMS зметуть колони з тисячами росіян – Маломуж

01:35

Чому європейці та американці не їдять гречку: причина здивує багатьох

30 березня, субота
23:26

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

22:54

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:40

Рідкісні кадри: Ротару показала свою невістку

22:24

РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

22:13

Короля Чарльза ізолювали від інших членів королівської сім'ї

21:47

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

21:34

Камалія показала дорослих доньок-красунь

21:30

Загроза "блекауту" в Україні: де і на скільки відключають електроенергіюВідео

21:26

Сила вибуху неймовірно потужна: РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500

20:36

Чому країни НАТО не збивають у себе ракети і "шахеди": пояснення експертів

20:31

Кому світить бронь та відстрочка: у Раді розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію

20:21

Налетить скажений вітер: в Україні попереджають про небезпеку

19:28

ATACMS в Україні: генерал-розвідник назвав цілі для ударів ЗСУ

Реклама
19:10

Скільки систем ППО Patriot можуть захистити одне місто УкраїниПогляд

19:06

Залишилося 2 села: РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки - BILD

18:33

"Усе можливо": у Парижі оцінили ймовірність перекидання військ в Україну

18:16

Гороскоп на квітень 2024 для Близнюків: віщий сон і таємний покровительВідео

18:08

Харків може опинитись у "кільці": експерт розказав підступний план ворога

17:28

"Встати на коліна перед РФ?": в ОП рознесли заклики щодо "заморозки війни"

17:15

Кого не можна цілувати 31 березня, щоб не було проблем: важливі прикмети дня

16:42

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

16:15

Бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України у трьох населених пунктахВідео

15:55

Зрадниця Соломко видала пост українською мовою, де виправдалася за свою любов до РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти