Україна отримає сотні одиниць бронетехніки і не тільки - Міноборони Франції

Франція готує пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетехніку ракет Aster 30.

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Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки / Колаж: Главред, фото: pixabay, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки і не тільки. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України. Про це повідомляє Le Monde.

Йдеться про броньовану техніку, яка є на озброєнні країни. Цю техніку планують замінити на новішу. Однак не варто чекати, що це буде найближчим часом. Очікується, що машини передадуть у 2024 році - на початку 2025 року.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році та на початку 2025 року", - сказав міністр. відео дня

Також Франція готує для передачі Україні нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T. Ці ЗРК є аналогом системи Patriot.

В Україну можуть цього літа передати боєприпаси з дистанційним управлінням, які розробляє Франція.

Військова допомога Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який затягує розгляд законопроєкту з грошима на допомогу Україні. Зокрема, ішлося про використання заморожених російських активів для покриття витрат на допомогу Україні.

Також раніше у CNN зазначали, що допомога Україні залежить від вірного Трампу Джонсона. Зазначається, що військова допомога Україні від США є "заручником" спікера Палати представників Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" російскького диктатора Володимира Путіна.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Нагадаємо, Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії. Бундесвер передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів найближчим часом, заявив у коментарі DW глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

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