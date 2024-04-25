'Потрібні люди для ЗСУ': у Держдепі США зробили заяву про повернення українців

Доля громадян України – насамперед її справа, однак українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання", заявив представник Держдепу США.

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У Держдепі США зробили важливу заяву про повернення українців / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

У Держдепартаменті США вважають призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків віком від 18 до 60 років "складним питанням". Таку думку висловив офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек в коментарі Радіо Свобода.

"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", - відповів Сайзек на питання про те, чи допомагатимуть США з поверненням чоловіків в Україну.

Представник Держдепартаменту зазначив, що уряд України має право визначати власну політику щодо долі своїх громадян. Він також підкреслив, що українському уряду слід діяти обережно та ретельно оцінювати ситуацію.

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"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", – додав він.

Обмеження для чоловіків за кордоном - питання їх повернення до України

Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловікам віком від 18 до 60 років більше не пересилатимуть документи для видачі. Натомість чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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