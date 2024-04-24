'Багато поляків обурюються': Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

Якщо Україна звернеться із проханням допомогти у поверненні додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі, то ​"будь-яка підтримка можлива", сказав міністр.

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У Польщі зробили заяву про повернення українських чоловіків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Польща готова сприяти поверненню чоловіків призовного віку до України. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш, пише Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - заявив міністр.

Проте Косіняк-Каміш не надав подробиць про те, як саме Польща допоможе у цьому питанні.

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Міністр також зазначив, що "будь-яка підтримка можлива", якщо Україна звернеться із проханням допомогти у поверненні додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

За даними Євростату, близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського Союзу, з них близько 860 тисяч - дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців і є другою за кількістю українських біженців у Європі після Німеччини.

Обмеження для чоловіків за кордоном - деталі

Нагадаємо, 23 квітня почало діяти рішення МЗС України, яке обмежує надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Також в Європейській комісії "прийняли до уваги" рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Директива щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян.

Крім цього, 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон. Згідно з постановою №443, чоловікам віком від 18 до 60 років більше не пересилатимуть ці документи для видачі. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, муситимуть звертатися безпосередньо до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні.

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