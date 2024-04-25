За прикладом Польщі: у Литві можуть допомогти Україні повернути чоловіків

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, які виїхали з країни, але це питання потребує уваги і подальших обговорень. Про це повідомляє Delfi.
Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.
"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - заявив Кащюнас.відео дня
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підкреслив, що ніхто не планує збирати українських чоловіків і відправляти їх назад до України. Однак, ймовіно, можуть бути застосовані інші види обмежень, зокрема обмеження у випалі соціальної допомоги, отриманні дозволу на роботу ті інших документах.
"Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - заявив міністр.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Обмеження для чоловіків за кордоном - повернення чоловіків до України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готова допомогти у поверненні чоловіків призовного віку назад до України, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш.
До цього, 23 квітня Міністерство закордонних справ України ввело обмеження на надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном, включаючи оформлення закордонних паспортів. Це пов'язано з прийняттям закону про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня 2024 року.
Також, 24 квітня Уряд затвердив нові правила видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон. Згідно з постановою №443, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть ці документи поштою. Тепер чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися безпосередньо до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні.
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