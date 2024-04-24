Чоловікам більше не видаватимуть паспорти за кордоном: Кабмін встановив нові правила

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які планують отримати паспорт, повинні звертатися безпосередньо до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні.

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Кабмін заборонив видачу нових паспортів чоловікам за кордоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Кабмін встановив нові правила отримання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Їх не пересилатимуть для видачі чоловікам віком від 18 до 60 років. Про це вказано у постанові №443, яку видав Кабмін 23 квітня.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – зазначили у постанові.

Таким чином, чоловіки віком від 18 до 60 років, які планують отримати паспорт, повинні звертатися безпосередньо до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні. Ці вимоги не стосуються до чоловіків, які мають дозвіл на перетинання державного кордону.

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Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 23 квітня почало діяти рішення МЗС України, яке обмежує надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснюється, це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Незабаром у паспортному центрі у Варшаві утворилися величезні черги одразу після того, як українцям призовного віку тимчасово припинили надавати консульські послуги. Чоловікам відмовляли у видачі навіть готових документів, посилаючись на те, що "не працює система".

Як повідомляв Главред, в Європейській комісії "прийняли до уваги" рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Директива щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян.

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