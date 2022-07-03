Потрібен мир, але Україна має право на захист: у Італії рознесли Путіна і підтримали Зеленського

Зеленський демонструє готовність до перемовин, але Путін блокує дипломатію - Ді Майо / Колаж Офіс президента, УНІАН

Війна в Україні повинна завершитися мирним шляхом. Дипломатія продовжує роботу, але всі спроби виявляються марними через позицію президента Росії Володимира Путіна. Український гарант Володимир Зеленський неодноразово демонстрував готовність до діалогу, але Путін такі ініціативи завжди відкидав. Перемир'я має бути досягнуто за умови припинення бомбардувань українського народу російською армією. Україна має право на захист, її слід підтримати. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

читайте такожПутін має намір захопити більшу частину України: США бачать важкий конфлікт найвірогіднішим сценарієм"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуто лише у тому випадку, якщо російська армія припинить бомбити мирне населення України", - сказав він у інтерв'ю Corriere della Sera.

Також Луїджі Ді Майо підкреслив, що у Києва є право на захист своєї держави, тому його треба підтримати. Рим продовжує вести контакти з Москвою через посольство, сподіваючись на дипломатичне врегулювання війни.

"Мирний план" Італії для завершення війни РФ проти України

У травні Італія подала до Організації об'єднаних націй план завершення війни Росії проти України. Мова йде про документ, що включає декілька пунктів – припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткострокова інтеграція Києва до ЄС без вступу в НАТО, угода щодо Криму та Донбасу, а також підписання нового договору про мир і безпеку у Європі.

CNN на початку червня з посиланням на свої джерела повідомив, що США, ЄС та Британія проводять консультації щодо мирного плану завершення війни в Україні. Серед інших варіантів обговорюється і пропозиція Італії. Причому Київ у такому діалозі участі не бере. Вказувалося, що країни Заходу обговорювали сценарії, які можна було б запропонувати українській державі.

Журналісти відзначили, що Київ навряд чи піде на умови, пов'язані з поступками Росії своїх територій. План Італії не підтримується і Вашингтоном.

Президент Володимир Зеленський підкреслював, що Київ не веде із Заходом будь-яких перемовин щодо "мирного плану" стосовно війни з Росією. За його словами, в західному світі є сили, які штовхають українську державу до невигідного сценарію, однак потрібен результат, який влаштовуватиме конкретно Україну.

Дивіться відео ТСН – у МВС розповіли, чи може Путін вдруге піти на Київ

Главред рекомендує: