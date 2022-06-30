Італія постачатиме Україні важке озброєння - Politico

Марк Рютте / Фото УНІАН

Італія постачатиме в Україну важке озброєння, аналогічне тому, що вже надали Німеччина та Нідерланди. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в кулуарах саміту лідерів НАТО в Мадриді і закликав інших партнерів НАТО збільшити поставки зброї.

Як пише Politico, відправка сучасної артилерійської техніки означала б значне збільшення військової підтримки з боку Італії, хоча офіційний Рим ще не підтвердив цей крок. Точний список техніки, яку могла б отримати Україна, тримається в секреті.

Рютте зазначив, що його "на даний момент найбільше турбує" "складна" ситуація на сході України, де в останні тижні російські війська просувалися повільно, але постійно.

"Неймовірно важливо, щоб Україна отримувала достатню кількість важких систем озброєння", — сказав Рютте.

За його словами, Німеччина і Нідерланди вже посилили свою взаємодію, оголосивши, що відправлять в Україну шість сучасних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на додаток до 12 таких же артилерійських знарядь, які дві країни поставили минулого тижня.

Рютте підкреслив, що "Італія теж вирішила внести свій внесок".

На питання, чи означає Це, що Рим також відправить гаубиці Panzerhaubitze 2000 німецького виробництва, які є на армійських складах в Італії, Рютте відповів, що "нам ще належить побачити", чи будуть це Panzerhaubitze.

Заява Рютте прозвучала в той момент, коли Рим зіткнувся зі зростаючим тиском з метою збільшити поставки зброї в Україну.

"Неймовірно важливо, щоб всі країни, у яких ще є товар на полицях, доставили його [в Україну]. Це може означати, що в найближчі місяці ви не зможете повністю захистити свою територію, але на даний момент важливо, щоб ми приділяли пріоритетну увагу Україні", - сказав Рютте.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у квітні запитала у свого італійського колеги Лоренцо Геріні, чи може Рим брати участь у спільних поставках артилерії в Україну, але отримала відмову.

Представник Міністерства оборони Італії відмовився коментувати можливу поставку гаубиць, заявивши, що "в Італії список матеріалів [для України] засекречено".

Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати Україні зброю стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією.

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