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Україна в ЄС, поза НАТО і договір з РФ щодо Криму та Донбасу: Італія подала в ООН "мирний план"

19 травня 2022, 16:18

На четвертому етапі угоди Рим пропонує підписати договір про мир і безпеку у Європі.

Прапори, Росія, Україна
Італія пропонує Україні та Росії підписати угоду щодо Донбасу / УНІАН

Італія пропонує план завершення війни Росії проти України, який складається з чотирьох етапів. Йдеться про припинення вогню і демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України до Євросоюзу без інтеграції до НАТО, підписання Києвом і Москвою договору щодо Криму та Донбасу і появу нового договору про мир і безпеку у Європі.

Як повідомляє La Repubblica, документ у вигляді покрокового плану було розроблено Міністерством закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План передбачає припинення вогню і співпрацю з Євросоюзом, Великою сімкою і організацією об'єднаних Націй. Все має реалізовуватися під наглядом міжнародної групи сприяння (GIF).

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План Італії щодо завершення війни Росії проти України

  • Припинення вогню та демонтаж ліній бойових зіткнень під наглядом організації об'єднаних Націй
  • Вступ України до Євросоюзу в короткостроковій перспективі і нейтральний статус української держави без вступу до НАТО
  • Договір між Україною та РФ щодо територій Донбасу і Криму з метою врегулювання протиріч з питань міжнародно-визнаних кордонів
  • Підписання багатосторонньої угоди про мир і безпеку у Європі, що включає забезпечення контролю над озброєннями і запобігання конфронтацій надалі.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше сказав, що окупаційна армія РФ поступово переходить до оборони на всіх напрямках фронту. Ворожі війська намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу тривають тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У НАТО вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. Як стверджують у Альянсі, Київ вже переломив хід подій у бойових діях. Тому у держави є можливість повернути і Крим, і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни у США припускають, що російські війська спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області, щоб зберегти лінії забезпечення. Просуватися вони там вже не зможуть через невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть залишити зайняті позиції, а ЗСУ піти в контрнаступ у Ізюмському районі.

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