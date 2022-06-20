Жодного Мінська-3 – Зеленський Путіна переконувати ні в чому не буде: Єрмак поставив умови Росії

Президент Зеленський готовий до перемовин з Путіним, однак момент діалогу визначиться на полі бою, сказав Андрій Єрмак.
Україна не збирається підписувати з Росією документи, які є аналогом Мінських угод. Президент Володимир Зеленський готовий до перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним, однак зустріч може відбутися тоді, коли Москва буде готова до такої дискусії. Зеленський ні в чому не переконуватиме Путіна. Київ вимагає припинення війни, виведення російських військ і відновлення територіальної цілісності української держави. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У інтерв'ю Лівому берегу він розповів про те, що для офіційного Києва неприйнятний варіант підписання з Москвою якогось "Мінська-3". Перемовини Зеленського та Путіна відбудуться тільки тоді, коли Кремль до них буде готовий. Момент діалогу визначиться на полі бою.
читайте такожПоразка України призведе до нового удару Росії: Зеленський попередив Захід про напад ПутінаЗа його словами, вимоги України до Росії не змінюються. Російській державі слід припинити війну і вивести свої війська. Територіальна цілісність України має бути відновлена.
"Умови не змінилися. Для нас принципово припинення війни, виведення російських військ і відновлення нашої територіальної цілісності. Як тільки ми будемо бачити, що вони готові, дійсно готові це обговорювати... Президент багато разів говорив і залишається на тій же позиції, що готовий до таких пермовин. Але ми ж розуміємо, що момент цих перемовин також визначатиметтся на фронті, тому головне сьогодні те, що відбувається там", - пояснив ситуацію Єрмак.
Також він додав, що Зеленський на перемовинах з Путіним не збирається в чомусь переконувати главу Кремля. Зустріч відбудеться тоді, коли з'являться потрібні умови.
"Перемовини можливі тільки тоді, коли будуть відповідні умови... це не про те, щоб когось переконувати в чомусь", - підкреслив Андрій Єрмак.
Дивіться відео ТСН - Зеленський назвав умову зустрічі з Путіним
Зустріч Зеленського та Путіна
Президент України Володимир Зеленський 14 червня заявив, що у нього немає великого бажання вести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Але якщо Москва дійсно має намір припинити війну, діалог повинен відбутися. Київ готовий до формату, який передбачає завершення військових дій і вихід військ РФ з українських територій.
"Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, все одно, якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить - вийти з наших територій. У будь-який момент до такого формату особисто я готовий", - підкреслив Зеленський.
Помічник глави Кремля Юрій Ушаков сказав, що зустріч президента Володимира Путіна з українським гарантом Володимиром Зеленським дійсно може відбутися. Відстрочку зустрічі Москва пояснює нібито необхідністю ретельної підготовки і наявністю, мовляв, "певних умов".
"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - сказав Ушаков.
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