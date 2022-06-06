"Мирний план" щодо війни РФ проти України: Зеленський відкинув перемовини із Заходом

Україна зацікавлена в результаті, вигідному для своєї держави - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна сьогодні не веде перемовин із Заходом щодо "мирного плану" завершення війни з Росією. У західному світі присутня готовність штовхати Київ до невигідних домовленостей, такі завдання продиктовані фінансовими і політичними інтересами. Втома від війни зростає, проте потрібен прийнятний результат конкретно для української держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, під час зустрічі з українськими журналістами в понеділок, 6 червня, він розповів про те, що Україна не обговорює із західним світом майбутній "мирний план" з РФ.

читайте такожКоли Україна відновить перемовини з РФ: у Зеленського назвали умовуЗа словами президента, на Заході присутнє бажання підштовхнути Україну до небажаного результату для держави. Подібні заходи спрямовані на реалізацію будь-яких фінансових або політичних інтересів. Однак Києву потрібен результат, який буде вигідний конкретно Україні.

"Такі перемовини сьогодні на рівні нуля. Звичайно, всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результату для себе. А нам потрібен результат для нас", - підкреслив Володимир Зеленський.

"Мирний план" завершення війни Росії проти України

Італія 19 травня подала до ООН план завершення війни РФ проти України. Він складається з чотирьох пунктів – припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України до ЄС без інтеграції в Північноатлантичний альянс, підписання двома державами угоди щодо Криму та Донбасу і поява нового договору про мир і безпеку у Європі.

4 червня CNN з посиланням на свої джерела повідомив, що представники США, ЄС і Великобританії декілька тижнів проводять консультації щодо плану відносно завершення війни в Україні. Причому Київ у такій дискусії участі не бере.

Журналісти вказують, що мова йде, серед іншого, і про план, представлений Італією.

Перемовини суперечать підходу проведення дискусій щодо України без участі представників Києва, однак США не чинять тиск на українську державу і не примушують країни до перемовин з РФ. Захід обговорює орієнтовну модель, яку можна було б запропонувати Україні.

Також наголошується, що Київ навряд чи погодиться на ініціативи, пов'язані з поступками територіями. План Італії не користується підтримкою і Сполучених Штатів.

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