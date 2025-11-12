Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

Анна Ярославська
12 листопада 2025, 10:42
1617
Наразі Росія далека від досягнення навіть першої з фаз своєї статегії.
Путін, війна
Росія готує трьохетапну стратегію підпорядкування України / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, МО РФ, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • У чому суть трьох етапів стратегії Кремля
  • Коли Путін погодиться на припинення вогню
  • Як Україна може поламати плани РФ

Країна-агресор Росія розглядає свою стратегічну мету - підпорядкування України - у три етапи, з яких лише перший включає в себе реальні бойові дії. Деталі кремлівського плану розкрив Джек Вотлінг у статті для видання Foreign Affairs.

На першому етапі Москва прагне окупувати або зруйнувати достатню кількість української території, щоб забезпечити економічну життєздатність частини, що залишилася, тільки за згодою Росії. Російські стратеги оцінюють, що цього можна досягти, якщо Росія утримає вже частково анексовані нею області (Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку), а також додасть Харківську, Миколаївську та Одеську, що фактично відріже Україну від Чорного моря.

відео дня

"У цих умовах Кремль буде прагнути до припинення вогню, вважаючи, що зможе перейти до другого етапу, в якому він буде використовувати економічні важелі і політичну війну, підкріплену загрозою повторного вторгнення, для встановлення контролю над Києвом. На третьому етапі Росія включить Україну до своєї орбіти подібно до Білорусі", - йдеться у статті.

При цьому наголошується, що наразі Росія все ще далека від досягнення першої з цих фаз.

Російські військові сподіваються, що, якщо їм вдасться вимотати Збройні сили України, їхні територіальні завоювання на полі бою прискоряться.

Росія веде наступ уже два роки, і тиск на Україну зростатиме в міру зменшення щільності рядів українських захисників. Чисельність піхоти в українських підрозділах скорочується з місяця в місяць, навіть якщо загальна чисельність українських військ залишається стабільною.

На Росію чекають проблеми

Незабаром Росія зіткнеться з власними проблемами, що вимагають збільшення чисельності особового складу. Із середини 2023 року Росія веде війну, використовуючи добровольців, які вступають в армію в обмін на величезні премії та обіцянки великих виплат сім'ям у разі їхньої загибелі. У 2024 році Росія набрала близько 420 тисяч осіб, а у 2025 році - понад 300 тисяч.

"Це число дало їй змогу вести нещадні, хоча і дорогі, піхотні наступи. Однак кількість людей, для яких ці стимули привабливі, скорочується. Восени 2025 року показники вербування впали, і в деяких районах Москві довелося вдатися до більш примусових методів. Щоб підтримувати поточний темп наступальних операцій, Кремлю потрібно буде або розробити спосіб ведення бойових дій, який дозволить краще зберегти життя солдатів, або знайти нову модель вербування", - пише автор.

Здатність російської держави продовжувати наступальні операції визначається також і наявним у неї оборотним капіталом. Поки Росія може продавати нафту, газ та іншу сировину, у неї є кошти для отримання вільних грошей для фінансування озброєння і набору особового складу. Однак падіння цін на нафту 2025 року виснажило російські резерви. Тим часом активізація Україною кампанії дальніх ударів по нафтопереробних заводах почала чинити істотний вплив на внутрішнє нафтоперероблення і доступність палива.

"Питання в тому, якою мірою поєднання санкцій і ударів створить для Кремля проблеми з грошовим потоком у 2026 році", - пише Вотлінг.

За його словами, є вагомі підстави вважати, що Україна зможе підвищити ефективність своїх ударів у 2026 році. По-перше, Росія витрачає більше перехоплювачів ППО, ніж виробляє. Україна також нарощує запас крилатих ракет вітчизняної розробки. Вони не тільки мають достатню кінетичну енергію для ураження набагато більшої кількості класів цілей, ніж українські безпілотники, а й, наражаючи на ризик більшу кількість типів цілей, ще більше розосереджують російську ППО, створюючи нові проломи. Якщо Україна вирішить атакувати російську інфраструктуру експорту нафти, Росія відчує це на собі.

Про персону: Джек Вотлінг

Джек Вотлінг (Jack Watling) - британський військовий аналітик, доктор історії та старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI - Royal United Services Institute) у Лондоні. Це один із найповажніших європейських експертів із сучасних збройних конфліктів, зокрема - з війни Росії проти України.

Освіта: доктор філософії (PhD) з історії в Лондонському університеті (King's College London).

Вотлінг регулярно пише для Foreign Affairs, The Atlantic, The Economist, BBC, The Guardian та інших світових видань.

Автор книг:

  • The Arms of the Future: Technology and Close Combat in the Twenty-First Century (2023) - про те, як технології змінюють характер ближнього бою;
  • The Future of Land Warfare (у співавторстві).

З перших місяців повномасштабного вторгнення Росії Джек Вотлінг працює як аналітик і консультант, регулярно відвідує Україну, взаємодіє з українськими військовими.

Його доповіді для RUSI вважаються одними з найточніших західних досліджень про тактику і стан російської та української армій.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, Москва підтвердила готовність відновити переговори з Україною на стамбульському майданчику, однак, за словами російських дипломатів, українська сторона поки не відреагувала на пропозицію.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що після того, як питання з Газою буде закрито, США зосередяться на завершенні війни в Україні. У питанні вирішення війни в Україні є певний прогрес.

7 листопада президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав глава Білого дому.

Як відомо, Трамп і Путін мали зустрітися в Будапешті ще наприкінці жовтня поточного року. Однак, саміт зірвався. Водночас угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що це не так і лідери США та країни-агресора Росії зустрінуться в Будапешті.

Чого хоче Путін: думка експерта

Український політичний журналіст Віктор Шлінчак заявив, що увага світових лідерів до України входить у нову фазу загострення, і реальні вимоги до Києва можуть бути набагато глибшими і небезпечнішими, ніж публічно озвучені Дональдом Трампом.

За словами Шлінчака, глава РФ Володимир Путін прагне не просто зафіксувати лінію замороженого конфлікту, а й домогтися внутрішньої трансформації України, спрямованої на злам суспільства, втомленого від війни.

Серед прихованих вимог Кремля він назвав:

  • надання російській мові офіційного статусу;
  • закріплення статусу Російської православної церкви;
  • повернення проросійських партій до участі у виборах;
  • амністію окремих політичних фігур.

Шлінчак зазначає, що Трамп, імовірно, не приділяє уваги цим нюансам і зосереджений виключно на результаті "зупинки" війни.

На думку Шлінчака, якщо Кремль і далі будує плани обрушити українську оборону до кінця року, Путін тягнутиме час і ухилятиметься від конкретних зобов'язань.

Інші новини:

Про персону: Віктор Шлінчак

Віктор Шлінчак - український політичний журналіст, медійник, голова правління Інституту світової політики. Керівник і співвласник сайту "Главком". Cпеціалізується на оцінках внутрішньо- та зовнішньополітичних процесів, а також дослідженні світового досвіду у сферах управління державою, антикорупційного законодавства, зовнішньої політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін новини України та світу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

12:17Світ
Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

11:55Фронт
Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

11:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Останні новини

12:49

З пов'язкою на оці: Катерина Бужинська потрапила у лікарню

12:44

Гороскоп на завтра 13 листопада: Левам - сюрприз, Тельцям - маніпуляція

12:44

Українці кинулися купувати валюту: експерти розповіли, до чого призведе ажіотаж

12:40

Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

12:26

Щоб уникнути оточення: названо напрямок, з якого могли відійти ЗСУ

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
12:17

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

12:17

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

11:55

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

11:45

"Відчепіться від себе": Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів

Реклама
11:43

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

11:40

Провалили війну в Україні: в РФ визнали, що країна на межі катастрофи і розпаду

11:14

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідкиФото

10:49

Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

10:48

Перестаньте говорити "приторний": названо реальні українські синоніми до словаВідео

10:47

Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

10:44

Зірка фільму "Брюс Всемогутній" померла в хоспісі - названа причина смерті

10:42

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

10:38

У Китаї приборкали нове джерело енергії: США і Європа пасуть задніх

10:36

Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуруФото

10:04

Обговорити мир в чатику: Кислиця озвучив абсурдні пропозиції РФ на переговорах

Реклама
09:53

Наступ на Мирноград і Покровськ: в ISW попереджають про тяжкі бої та великі втрати РФ

09:43

Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

09:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 листопада (оновлюється)

09:15

Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліноВідео

09:12

РФ готує нове кільце оточення на ще одному напрямку фронту: деталі

08:43

Росіянам відключають інтернет, почали з УльяновськаПогляд

08:34

Астрологи назвали найбільш дратівливі звички кожного знака зодіаку

08:28

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

Відключення світла в Україні - графіки на 12 листопада (оновлюється)

08:16

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

07:56

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФВідео

07:07

Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

06:11

Коли краще за все садити дерева: фахівці дали однозначну відповідь

06:10

В Росії стартувала скрита мобілізація: яка загрозаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з кухарем на кухні за 23 секунди

05:23

Навіщо смажити гречку перед варінням: секретний трюк досвідчених господинь

04:45

"Підуть на психотерапію": у дітей Тодоренко виникла серйозна проблема

03:47

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - ексспівробітник СБУ поставив вердиктВідео

Реклама
03:18

Одна ложка - і буде "шапка" з квітів: найефективніша та найбюджетніша підгодівля для рослинВідео

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти