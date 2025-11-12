Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

За нинішніх темпів Росії знадобилося б 103 роки, щоб завоювати всю Україну.

Росія, як і раніше, висуває неприйнятні вимоги для завершення війни / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

Трамп розчарований тим, що не зміг закінчити війну Росії проти України.

Президент США недооцінив рішучість Путіна знищити українську незалежність

Війна закінчиться не проривом, а поступовим врегулюванням, якщо тиск на Путіна збережеться

Президент США Дональд Трамп розчарований своєю нездатністю покласти край війні Росії проти України. Він не розумів, наскільки глава Кремля Володимир Путін прихильний до ідеї знищення незалежної української держави і наскільки складно буде переконати його погодитися на щось менше. Про це пише у статті для The Atlantic Томас Райт - старший науковий співробітник Інституту Брукінгса.

За його словами, Трамп намагався тиснути і на Київ, і на Москву.

"Якщо вірити високопоставленим чиновникам адміністрації Трампа, вони дуже близькі до врегулювання війни, якщо тільки сторони проявлять розсудливість. Схоже, вони вважають фундаментальний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: Росія хоче непідконтрольні їй території Донбасу, що залишилися; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша", - зазначає Райт.

На думку експерта, Трамп не розумів глибинного контексту війни, тому очікував, що Путін піде на угоду, яка заморозила б лінії фронту, зняла б санкції з Росії та не допустила б вступу України до НАТО.

"Москва розглядає вільну, незалежну і військову міць України як неприйнятну загрозу. Якщо війна закінчиться на будь-яких умовах, крім повного підпорядкування України Росії, ще більш постраждала і мілітаризована Україна відновиться економічно та відновить свою оборону за підтримки Заходу. Москва вважає такий результат неприпустимим, і її єдиний план дій - знищити українську державу. Саме це Москва має на увазі під усуненням "корінних причин", - зазначає Райт.

Позиція Росії практично не змінилася з моменту приходу Трампа до влади: Росія робить пропозицію, від якої Зеленський може тільки відмовитися. Вона вимагає поступок, які політично знищать українського президента, таких як здача нових територій і демілітаризація України.

"Трамп не зможе покласти край війні найближчими місяцями, але він може почати створювати військові та дипломатичні умови для успішних перемовин уже наприкінці свого терміну. Для цього навіть не потрібно радикально змінювати курс. Трамп повинен продовжувати допомагати Україні переконувати Путіна в тому, що у нього немає жодних шансів на досягнення своїх цілей на полі бою. Андрій Загороднюк, який обіймав до війни посаду міністра оборони України, називає цю стратегію стратегічною нейтралізацією: Україна прагне паралізувати наступальні можливості Росії на суші, на морі та в повітрі, щоб та, навіть якщо зможе продовжувати битися, не змогла б перемогти", - йдеться в статті.

Тим часом темпи просування РФ дуже повільні. Недавнє дослідження журналу The Economist показало, що під час свого літнього наступу Росія захопила лише 0,4% української території. За нинішніх темпів Росії знадобилося б 103 роки, щоб завоювати всю Україну.

Тим часом, російські втрати 2025 року зросли на 60%, склавши від 984 000 до 1 438 000 осіб, включно з від 190 000 до 480 000 убитих. Райт пише з посиланням на американського чиновника, що втрати українців становлять приблизно від чверті до третини від втрат росіян.

Експерт вважає, що Трамп хоче не стільки допомогти Україні здобути перемогу в затяжній війні, скільки активізувати свою дипломатію з метою досягнення мирної угоди. І для цього він може глобалізувати свої зусилля з досягнення миру, можливо, скликавши мирний саміт і чинячи тиск на інші країни, щоб вони погодилися на негайне припинення війни на нинішніх умовах.

Україна і раніше проводила мирні саміти і брала в них участь, але їй було важко залучити країни глобального Півдня до своїх пропозицій щодо врегулювання невирішених питань між нею і Росією. Той факт, що Зеленський тепер підтримує беззастережне припинення вогню, значно полегшує це завдання. Бразилії, Саудівській Аравії, ПАР, Сенегалу, Індії та іншим країнам, які виступали за мир, буде складно відмовитися від очевидної перспективи його досягнення, особливо тепер, коли Трамп виключив членство України в НАТО.

Метою Трампа може бути згуртування більшості країн світу з вимогою негайного і беззастережного припинення вогню, деталі реалізації якого будуть розроблені сторонами. Росія виступить проти, але буде змушена пояснити причини. Цей процес висвітлить абсурдність вимог Путіна щодо додаткових територіальних поступок і демілітаризації України.

Будучи найближчим союзником Росії, Китай не порве з Москвою, схваливши беззастережне припинення вогню, але і йому буде ніяково пояснювати свій вибір.

"Війна в Україні навряд чи закінчиться одним-єдиним, вражаючим проривом. Але ці кроки і трохи терпіння могли б допомогти створити умови для поступового врегулювання, яке не вимагатиме від Росії знищення і підпорядкування свого сусіда", - резюмував Райт.

Про персону: Томас Райт Томас Райт (Thomas Wright) - старший науковий співробітник Інституту Брукінгса. Обіймав посаду старшого директора зі стратегічного планування в Раді національної безпеки при адміністрації президента США Джо Байдена. Автор книги All Measures Short of War: The Contest for the 21st Century and the Future of American Power (Yale Univ. Press, 2017). Співавтор книги Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order (2021). Є автором колонок у журналі The Atlantic з питань зовнішньої політики США, Росії, України та геостратегії.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа виступила з ініціативою вилучити з резолюції ООН положення, що підтверджують територіальну цілісність України і засуджують російську окупацію Криму та інших українських регіонів. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела, знайомі з внутрішніми обговореннями в ООН.

7 листопада президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав глава Білого дому.

Раніше Трамп прокоментував небажання глави РФ Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.

Коли закінчиться війна в Україні: думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій - масштабних природних катастроф, техногенних аварій або непередбачуваних обставин, які могли б різко змінити ситуацію.

На його думку, цілком реалістичний сценарій, що до цього часу Росія, ймовірно, не досягне значних успіхів на фронті й наштовхнеться на потужну українську оборону. Водночас Україна зможе розгорнути власне виробництво ракет і завдати удару по нафтовій галузі РФ, позбавивши її 30-50% доходів, що негативно вплине на фінансування армії і призведе до нестачі особового складу.

"І тоді ситуація буде патовою - ні туди, ні сюди. При цьому прифронтові обстріли будуть, а обстрілів території України, як і території Росії, вже не буде. Ось тоді постане питання про зупинення війни на лінії розмежування, і почнеться дипломатичний процес. Дипломати робитимуть свою роботу, на лінії бойового зіткнення будуть обстріли, як у 2015-2017 рр. Якщо дипломати домовляться, тоді може бути підписання спільного документа", - сказав Ступак під час чату на Главреді.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

