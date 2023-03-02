Нова "бавовна": у Росії на заводі вибухнув гігантський військово-транспортний літак

У мережі фігурують відомості про те, що в результаті вибуху шість працівників авіаремонтного підприємства постраждали. А один загинув від отриманих травм.

Літак, вибух / колаж "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com

У черговій глушині країні-агресора, Росії, місті Ульяновськ, на місцевому підприємстві військово-промислового комплексу - авіаремонтному заводі - пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою версією подій і за непідтвердженою інформацією, в ангарі авіаремонтного заводу знаходився важкий військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами Іл-76 МД (розробка ще радянських часів). І нібито саме цей транспортний засіб вибухнув прямо на місці.

Також в мережі фігурують відомості про те, що в результаті вибуху шість працівників підприємства постраждали. А один працівник авіаремонтного заводу помер від отриманих травм у лікарні.

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Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в "Мачулищах" був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак. І на озброєнні у армії окупантів таких всього дев'ять примірників штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Пізніше лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня і центральна частини літака, а також радари і антена.

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