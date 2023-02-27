Лукашенко після "бавовни" нервово висунув вимоги для завершення війни в Україні

ЗМІ показали супутниковий знімок російського літака "А-50" перед атакою на аеродром Мачулищі в Білорусі.

Лукашенко / Колаж фото УНІАН

27 лютого Олександр Лукашенко терміново зібрав силовий блок, щоб розставити крапки над "I" після двох вибухів на аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Як повідомляють ЗМІ, в результаті "бавовни" Росія втратила один з найбільш охоронюваних літаків "А-50" ДРЛО.

"Хочу підкреслити і вимагати від вас жорстокої дисципліни у військових підрозділах МВС і КДБ. Жорстокої дисципліни! У нас чимала чисельність людей в погонах. Всі озброєні. Це люди заточені на захист своєї вітчизни. Особливо на кордоні", - сказав диктатор.

відео дня

Він вимагав ліквідувати "найдрібнішу агресивність" щодо Білорусі.

"Зараз склалася унікальна ситуація (я це бачу і інтуїтивно відчуваю), коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути", – сказав Лукашенко.

Поквапитися і негайно скористатися цим моментом, впевнений він, потрібно, "поки Росія не розгорнула свою економіку в повному обсязі і не поставила її на військові рейки".

Також Лукашенко заявив, що Києву, щоб завершити війну, нібито потрібно йти на мирову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

На думку Лукашенка, війна в Україні, яку веде Путін, є "забезпеченням безпеки для Росії – щоб з території України ніколи не було ознак агресії по відношенню до Росії".

Він додав, що Росія, "як і з перших днів", готова робити кроки до мирного врегулювання, українська сторона "відмовилася від вже готового плану, який лежав на столі" за наполяганням "Заходу і американців".

Тим часом ЗМІ показали супутниковий знімок російського літака "А-50" перед атакою на аеродром Мачулищі в Білорусі.

Кадр датується від 19 лютого. На ньому видно орієнтовне розташування винищувачів "МіГ-31к", здатних нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також літак-розвідник "А-50".

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.

Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.

Читайте також: