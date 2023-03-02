Військовий експерт пояснив, чому Україні корисний удар по аеродрому в Мачулищах

За словами Сергія Грабського, на злети з Мачулищ змушена була реагувати українська система ППО, що дозволяло росіянам збирати інформацію про неї.

Чому Україні корисний удар по аеродрому в Мачулищах: пояснення експерта / Колаж фото УНІАН

Удар по аеродрому в білоруському місті Мачулищі і втрата російськими окупантами літака А50 дає зрозуміти Кремлю ‒ для їхніх військ немає спокійних місць у Білорусі. Про це в коментарі Radio NV сказав відомий військовий експерт Сергій Грабський.

"Пошкодження такого літака є досить серйозним ударом по можливості противника відстежувати зміни в наших системах протиповітряної оборони. І такий дуже істотний удар, якщо врахувати, що це сталося в 12 кілометрах від Мінська. противник повинен розуміти, що для нього немає так званих спокійних місць десь навіть на території Білорусі", - сказав експерт.

За його словами, на злети А50 змушена була реагувати українська система ППО, що дозволяло росіянам збирати інформацію про неї. А тепер, каже Грабський, росіяни тепер подумають двічі або тричі, перш ніж знову відправити такий літак до Білорусі.

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Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

"Потрібно розуміти, що такі літаки ‒ так званий штучний товар, вони відповідають за прикриття певних напрямків. Тобто, направивши цей літак сюди, вони повинні оголити інший напрямок. Чи піде на це Російська Федерація? Час покаже", - підсумував він.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в "Мачулищах" був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.А — 50-дуже дорогий літак. І на озброєнні у армії окупантів таких всього дев'ять примірників штук. Його основна функція-Дальня розвідка.

Пізніше лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня і центральна частини літака, а також радари і антена.

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