Нобелівський комітет назвав лауреата премії з літератури: хто ним став

Краснахоркаї вперше прославився своїм дебютним романом "Сатанинське танго".

Ласло Краснахоркаї - угорський письменник

Краснахоркаї отримав премію за "за переконливу і далекоглядну творчість"

Краснахоркаї раніше став першим угорським письменником, удостоєним Букерівської премії

У четвер, 9 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури 2025 року. Ним став угорський письменник Ласло Краснахоркаї.

Як заявили в комітеті, його нагороджено "за його переконливу і далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".

Сам письменник заявляв, що його похмурі та складні романи спрямовані на дослідження реальності "до точки божевілля", зазначає CNN.

Краснахоркаї, який народився 1954 року в угорському Дьюлі, вперше прославився своїм дебютним романом "Сатанинське танго" (1985) - похмурим і заворожувальним описом сільської громади, що розпадається, йдеться на сайті Нобелівської премії.

Американський критик Сьюзен Зонтаг назвала Краснахоркаї "майстром апокаліпсису" сучасної літератури після прочитання другої книжки автора "Меланхолія опору" 1998 року. Після цього він написав ще низку книг, позитивно сприйнятих критиками.

"Ласло Краснахоркаї - великий епічний письменник центральноєвропейської традиції, яка сходить до Кафки і Томаса Бернгарда. Для нього характерні абсурдизм і гротескна надмірність", - сказано в його біографії на сайті Нобелівської премії.

У 2015 році Краснахоркаї став першим угорським письменником, удостоєним Міжнародної Букерівської премії.

До речі, 2024 року Нобелівську премію отримала Хан Ган із Південної Кореї за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і розкриває крихкість людського життя".

Хто отримає Нобелівську премію миру

Як писав Главред, Україна номінує президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо глава Білого дому забезпечить припинення вогню в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Трамп заявляв, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною Росії проти України. Він зазначив, що вже "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив президенту США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

Хто такий Ласло Краснахоркаї Ласло Краснахоркаї - угорський письменник, лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 року. Ласло Краснахоркаї народився 1954 року в невеликому містечку Дьюла на південному сході Угорщини, неподалік від румунського кордону. Подібна віддалена сільська місцевість стала місцем дії першого роману Краснахоркаї "Сатанинське танго", який був опублікований 1985 року та став літературною сенсацією в Угорщині й проривом у творчості автора. Краснахоркаї навчався на юриста в Сегеді та Будапешті. У 1983 закінчив факультет історії мистецтв у Будапештському університеті, диплом був присвячений творчості Шандора Мараї в еміграції. Багато подорожує: у 1990 був у Монголії та Китаї, у 1992 плавав Атлантикою, об'їхав Європу і США. Книги Краснахоркаї перекладені японською та основними європейськими мовами. У 2008 році він був запрошеним професором Берлінського Вільного університету.

