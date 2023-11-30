Помер нобелівський лауреат, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер

Генрі Кіссінджер - суперечливий лауреат Нобелівської премії миру та дипломатичний авторитет. Обставини його смерті невідомі.

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Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років. У Kissinger Associates Inc повідомили, що його життя обірвалося у власному будинку в Коннектикуті.

Генрі Кіссінджер - суперечливий лауреат Нобелівської премії миру і дипломатичний авторитет, чия служба при двох президентах залишила слід у зовнішній політиці США, передає Reuters.

Після свого століття Кіссінджер був активним, відвідував зустрічі в Білому домі, видав книгу про стиль керівництва та давав свідчення перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

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У липні 2023 року він здійснив несподіваний візит до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Кіссінджер був державним секретарем при президентах Річарді Ніксоні та Джеральді Форді.

Нобелівську премію він отримав в 1973 році за "на знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі", раніше перемир'я було оформлено Паризькою мирною угодою в січні того ж року.

Разом з Кіссінджером Нобелівська премія була присуджена члену Політбюро комуністичного В'єтнаму Ле Дих Тхо, але той відмовився її прийняти, оскільки, за його словами, мир у В'єтнамі ще не був встановлений.

Що Кіссінджер говорив про Україну

У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України до НАТО і за те, щоб Україна залишалася у сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості".

У 2015 році критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму.

У травні 2022 року, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що Україна повинна віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні.

Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією.

"Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав президент України.

Колишній держсекретар США, 99-річний Генрі Кіссінджер, потрапив в базу українського сайту "Миротворець" з формулюванням "співучасник злочинів проти України"

У липні 2022 року Кіссінджер вже закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.

У серпні 2022 року екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії до України слід ставитися як до члена НАТО. За його словами, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним війна визначила точку неповернення.

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з Кіссінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в Альянсі.

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