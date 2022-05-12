Нідерланди передають Україні нову партію потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000

Гаубиця PzH 2000 / Колаж фото УНІАН і Rheinmetall

Українська армія отримає як мінімум п'ять самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH) від Нідерландів. Про це міністр оборони країни Кайса Оллонгрен написала в листі нідерландському парламенту.

"Рішення про постачання цих систем важкого озброєння прийнято в світлі подій на Україні і російського наступу на Донбасі", - зазначила вона.

Постачання САУ буде "максимально прискорена через виняткові обставини", говорить Оллонгрен. Причому така ж прискорена процедура буде застосовуватися і далі.

Всього на даний момент у Нідерландів на озброєнні знаходиться 54 таких САУ. Армія країни виступила проти поставки, так як у них нібито у самих дефіцит озброєнь, але Оллонгрен заявила, що "уряд вважає поставки настільки ж важливим, як і подальше сприяння самообороні України і стримування РФ".

Довідка. PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танкова гаубиця 2000) — німецька самохідна артилерійська установка (САУ), розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann в 1998 році. САУ оснащена 155-мм гарматою довжиною до 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, системою виявлення вогню і автоматичного пожежогасіння, системою захисту від ОМП.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ФРН відправляє в Україну самохідні гаубиці PzH2000, що вважаються одними з кращих. Її технічні характеристики перевершують російську САУ Акація.

"Технічні показники гаубиці PzH2000 не порівнянні з акацією: машина здатна, наприклад, випускати до п'яти снарядів з різних балістичних траєкторій - так, що всі вони потраплять в одну ціль", - розповів військовий експерт Олег Жданов.

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