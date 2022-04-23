Точно б'є на 40 кілометрів: Україну озброїли потужними гаубицями М777 з "розумними" снарядами

Гаубиця M777 / Скріншот

Канада передала Україні 155-мм гаубиці M777, повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

"Канада виступає на боці України. Ми доставили кілька гаубиць M777 і відповідні боєприпаси українським силам у взаємодії зі США", - зазначила Ананд в мікроблозі Twitter.

Також, за її словами, Канада надала Україні додаткові боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Крім того, за її словами, офіційна Оттава надасть надасть бронетехніку та іншу підтримку українським Збройним силам.

Як уточнює канадський телеканал CBC, Канада відправила в Україну 4 відносно нові гаубиці M777.

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M777 - британська польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг), що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.

Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб

Характеристика:

Маса, кг 4218;

Екіпаж( розрахунок), чол. 7+1;

Калібр, мм 155 мм;

Скорострільність, пострілів / хв 2( норма), 5 (максимум);

Максимальна дальність, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

"Розумні" боєприпаси M982 Excalibur з GPS-наведенням при використанні з гаубиці M-777 мають високу дальність, перевірену під час реальних боїв.

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