Змішає ворога з землею: Україну озброять потужною супергаубицею PzH 2000

PzH 2000 / staticflickr

Для захисту від російської агресії Нідерланди поставлять в Україну гаубиці PzH 2000, а Німеччина боєприпаси для них.

Як повідомляє Bloomberg, німецька сторона також забезпечить навчання українських військових використанню цих самохідних артилерійських систем.

Зазначається, що Нідерланди відправляють в Україну самохідні скорострільні артилерійські системи PzH 2000, а ФРН забезпечить ЗСУ необхідними для цієї зброї 155-мілімітровими боєприпасами.

Уточнюється, що навчання українських захисників пройде на території Польщі або Німеччини, через те, що в Україні провести його через повномасштабну війну з РФ неможливо.

За словами чиновника, на даний момент ведуться переговори про те, які союзники Німеччини по НАТО в Східній Європі будуть постачати Україну озброєнням.

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PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танкова гаубиця 2000) - німецька самохідна артилерійська установка (САУ), розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann в 1998 році. САУ оснащена 155-мм гарматою довжиною в 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, системою виявлення вогню і автоматичного пожежогасіння, системою захисту від ЗМЗ.

PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км. Гаубиці належить світовий рекорд — вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивний снаряд з поліпшеною аеродинамікою).

За сукупністю показників PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ в світі.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 155-мм L52

Довжина ствола, калібрів 52

Боєкомплект гармати 60

Дальність стрільби, км 30 — 50 км

Кулемети 7,62-мм MG3

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