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Орків "перемеле на фарш": в Україну відправляють потужні німецькі САУ PzH 2000

30 квітня 2022, 17:53

Гаубиці Panzerhaubitze 2000 можуть стати game changer, тобто фактором, що змінює характер військового протистояння.

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Гаубиці PzH2000 на залізничній платформі / скріншот

ФРН відправляє в Україну самохідні гаубиці PzH2000, що вважаються одними з кращих. Її технічні характеристики перевершують російську САУ Акація.

"Технічні показники гаубиці PzH2000 не порівнянні з Акацією: машина здатна, наприклад, випускати до п'яти снарядів з різних балістичних траєкторій - так, що всі вони потраплять в одну ціль", - розповів Німецькій хвилі військовий експерт Олег Жданов.

При цьому поки снаряди досягнуть мети, гаубиця з двигуном в 1000 кінських сил встигне змінити бойову позицію.

"Те, що я кажу, стосується повною мірою і РФ: у нас немає жодного зразка артилерійського озброєння, яке могло б стріляти швидким вогнем. А PzH 2000 може зробити перші три постріли за 10 секунд. А далі в автоматичному режимі - 6 -7 пострілів на хвилину", - пояснює експерт. Унікальною особливістю цих машин вважається також здатність цілитися по рухомих цілях.

Саме гаубиці Жданов вважає game changer, тобто фактором, що змінює характер військового протистояння, "тому що вони складають основу вогневого ураження противника".

Це особливо справедливо для півдня України з великими рівнинними територіями, контроль над якими може встановити артилерія.

Звернемо увагу, що в Мережі опублікували запис, як залізницею перевозять на платформах САУ PzH2000. Судячи з усього, запис зроблено в одній з європейських країн.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танкова гаубиця 2000) - німецька самохідна артилерійська установка (САУ), розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann в 1998 році. САУ оснащена 155-мм гарматою довжиною в 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, системою виявлення вогню і автоматичного пожежогасіння, системою захисту від ОМП.

гаубиця Panzerhaubitze 2000
Гаубиця Panzerhaubitze 2000 / ips-dc.org

PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км.гаубиці належить світовий рекорд — вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивний снаряд з поліпшеною аеродинамікою).

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За сукупністю показників PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ в світі.

Озброєння:

  • Калібр і марка гармати 155-мм L52
  • Довжина ствола, калібрів 52
  • Боєкомплект гармати 60
  • Дальність стрільби, км 30 — 50 км
  • Кулемети 7,62-мм MG3

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