Під Черніговом бійці ЗСУ ювелірно знищили гаубицю "Акація" агресорів

Після вдалої атаки української армії в Чернігівській області на місці знаряддя окупантів тепер залишилася тільки купа обгорілого металобрухту.
Українські бійці точним ударом знищили на Чернігівщині окупантську самохідну гаубицю 2С3 "Акація". Такий відеозапис опублікував портал Цензор.
Після вдалої атаки ЗСУ на місці гаубиці залишилася лише купа обгорілого металобрухту. Саме з цієї гаубиці, кажуть українські бійці, російські окупанти обстрілювали Чернігів. Ворожа "Акація" стояла недалеко від перетину доріг.
Довідка. 152-міліметрова САУ "Акація" почала надходити на озброєння Радянської Армії на початку 1970-х років. Бойова маса-27, 5 тонни, екіпаж - чотири людини. Самохідна гаубиця відрізняється високими швидкісними характеристиками і хорошою прохідністю на пересіченій місцевості. При русі по шосе вона розвиває швидкість 60 кілометрів на годину.
"Акація" була розділена на три відсіки ‒ управління, силовий і бойовий. У штатний боєкомплект гаубиці зазвичай входить 42 осколково-фугасних снаряди і чотири кумулятивних. Росіяни її використовували під час бойових дій в Афганістані, Чечні, а також в інших своїх імперіалістських збройних конфліктах.
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Нагадаємо, раніше бійці українських Сил спеціальних операцій захопили кілька російських бронетранспортерів і гаубицю МСТА-Б з усім боєкомплектом.
Про це написало командування ССО в соціальній мережі Facebook.
"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гаубицю МСТА - Б і кілька БТР. ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями", - йдеться в тексті.
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