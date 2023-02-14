У США допускають передачу винищувачів Україні, але є умови - Financial Times

Поставки винищувачів обговорюватимуть 14 лютого на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

США допустили передачу винищувачів F-16 Україні / фото Вікіпедія

У США не виключають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну при затягуванні війни або ж дати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16, що знаходяться на озброєнні у інших країн. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що поставки винищувачів обговорюватимуть 14 лютого на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Газета не уточнила, на чому ґрунтуються припущення неназваних представників американської влади про можливу передачу Україні західних винищувачів у майбутньому.

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Financial Times стверджує, що в Києві розглядають отримання західних бойових літаків в якості довгострокової мети, водночас зараз акцент робиться на відправку боєприпасів.

"Україна каже нам, що їм справді потрібні боєприпаси та додаткові засоби протиповітряної оборони", - сказав західний чиновник.

Співрозмовник видання додав, що "ця війна виявилася артилерійською дуеллю із використанням великої кількості артилерійських боєприпасів з обох боків".

"Міжнародна спільнота намагатиметься продовжувати постачати Україні артилерію, необхідну для її захисту", - зазначив він.

Винищувачі F-16 для України

Україна офіційно відправила Нідерландам запит на передачу винищувачів F-16. Однак для передачі бойових літаків знадобиться дозвіл від США. Літаки не можна передати одразу, потрібно провести консультації з американцями та іншими союзниками, заявила нідерландський міністр оборони Кайса Олленгрен.

8 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр допустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід упродовж декількох тижнів вирішить передати Україні бойову авіацію. На думку Подоляка, Київ зможе розраховувати і на отримання далекобійних ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати поки не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтоні заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

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