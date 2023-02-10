Україна офіційно запросила у Нідерландів F-16: в Амстердамі дали відповідь Києву

Нідерланди не можуть самостійно і в один момент ухвалити рішення про передачу Україні винищувачів F-16, сказала міністерка оборони країни Кайса Олленгрен.

Питання F-16 для України потрібно обговорити в США та країнами-союзниками, - міністерка оборони Нідерландів / Вікіпедія

Україна офіційно відправила Нідерландам запит на передачу винищувачів F-16. Однак для передачі бойових літаків знадобиться дозвіл від США. Літаки не можна передати одразу, потрібно провести консультації з американцями та іншими союзниками. Про це заявила нідерландська міністерка оборони Кайса Олленгрен.

Як повідомляє NOS, вона розповіла про те, що виконати запит України – непросте завдання. Винищувач F-16 є частиною оборонної системи Сполучених Штатів, тому для їх передачі потрібен дозвіл від американського уряду.

За словами міністра, для вирішення питання щодо постачання винищувачів Києву потрібні консультації, в тому числі, і з іншими країнами-партнерами. Про швидку передачу літаків Україні не йдеться.

"Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми повинні серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними в цьому відношенні", - пояснила ситуацію Олленгрен.

Також вона зазначила, що українські фахівці повинні пройти відповідну підготовку перед тим, як керувати винищувачами F-16.

При цьому глава Міноборони припустила, що Україна в довгостроковій перспективі стане однією з країн, де будуть використовувати F-16.

"Країна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше", - підкреслила Кайса Олленгрен.

Винищувачі для України

Президент Володимир Зеленський 8 лютого провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр припустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід протягом декількох тижнів вирішить передати Україні бойову авіацію. На думку Подоляка, Київ зможе розраховувати і на отримання далекобійних ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати наразі не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтона заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

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