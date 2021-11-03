"Лікарі просто чекали, поки плід всередині жінки помре сам": у Польщі померла вагітна

Жінка померла через бездіяльність медиків / АС

У польському місті Пщина в лікарні померла вагітна жінка. Вона була госпіталізована через зникнення навколоплідних вод.

Як повідомила в Facebook адвокатська компанія Budzowska, винними у смерті породіллі є лікарі.

30-річна Ізабелла померла на 22 тижні вагітності. Після зникнення навколоплідних вод, вона сама приїхала в лікарню і просила зробити вимушений аборт. Однак лікарі на це не пішли навіть незважаючи на діагностовані раніше вроджені вади плода.

Жінка померла менш ніж за добу. У неї залишилися чоловік і дочка. Офіційна причина смерті - септичний шок.

Трагедія сталася 22 вересня. Але розголосу набула тільки зараз, так як ця справа викликала протести у Варшаві, Кракові та інших місцях в 1 листопада. Місцеві жителі запалювали свічки в пам'ять про матір і дитину.

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Передбачається, що лікарі не стали робити вимушений аборт через чинну заборону, яка набула чинності в січні цього року.

Хоча самі медики це виключають і підкреслюють, що "всі медичні рішення були прийняті з урахуванням чинних в Польщі законодавчих положень і стандартів поведінки".

"Єдиним фактором, який керував медичною процедурою, була турбота про здоров'я і життя пацієнтки і дитини. Лікарі та акушерки робили все, що в їхніх силах, вони боролися за життя пацієнтки та її дитини", - стверджує лікар-акушер у Пщині на півдні Польщі.

Тим часом, адвокат переконана, що лікарі просто чекали, поки плід всередині жінки помре сам, щоб не порушувати закон і не робити аборт.

"Вони (медики - ред.) утримувалися від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плоду, що пов'язано з чинними нормами, що обмежують можливість легального аборту", - заявила адвокат.

Зазначимо, 23 жовтня 2020 року Конституційний трибунал Польщі визнав аборти незаконними навіть у разі загрози життю дитини. Це спровокувало масові акції протесту серед місцевих громадян.

Нагадаємо, напередодні у Луцьку жінка порізала ножем себе та свою 2-річну доньку. Це сталося вночі. Дівчинка в реанімації.

Також сьогодні стало відомо, що в Луцьку через бездіяльність батьків померла 8-річна дівчинка. Ймовірно, вона отруїлася каштанами.