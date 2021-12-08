Не хотіла робити аборт: багатодітна мати побила гінеколога під Дніпром

Жінка побила медика на Дніпропетровщині / Pixabay

У Нікополі Дніпропетровської області багатодітна мати побила лікаря-гінеколога. Причиною конфлікту стала відмова робити аборт її подрузі.

За даними суду Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, жінка, у якої 4 неповнолітніх дітей, прийшла на прийом до гінекологічного відділення Нікопольської міської лікарні №4 разом зі своєю знайомою, пише ТСН.

Лікар-гінеколог через медичні протипоказання відмовилася робити аборт знайомої нападаючої.

Це розлютило жінку і вона напала на медика. Підозрювана кілька разів вдарила гінеколога в обличчя. У постраждалої діагностували легкі тілесні ушкодження-забій м'яких тканин потиличної області.

читайте такожГінекологи назвали п'ять речей, які ніколи не повинні торкатися піхвиСправу суд розглядав без підозрюваної та потерпілої. Однак нападниця свою провину визнала і розкаялася.

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Суд визнав нападника винною за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Жінку оштрафували на 850 грн.

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