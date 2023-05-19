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Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - Маломуж

Юлія Куришко
19 травня 2023, 08:49 оновлено 19 травня, 09:01
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Недуг Олександра Лукашенка – це прикриття, щоб не допомагати Росії в її агресії проти України, вважає Микола Маломуж.
Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - Маломуж
/ колаж Главред: фото: MFA of Ukraine, сайт Кремля

Останнім часом Лукашенко мало з'являється на публіці, відміняє зустрічі та поїздки та й вигляд має поганий. Пізніше почала ширитись інформація про недуг білоруського диктатора. Невже самопроголошений президент Білорусі хоче "заховатись" за хворобою, щоб уникнути покарання.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України розповів чи вірить в те, що Лукашенко може постати перед судом та опинитися в залі суду. Чи доживе білоруський диктатор до суду, про це в інтерв'ю Главреду розповів Микола Маломуж.

"Лукашенко може дожити до суду. Якщо він намагатиметься активно придушити опозицію КДБ або спецназом, повстануть білоруські військові та суспільство, і Лукашенка в процесі цих протистоянь або знищать, як Чаушеску, або заарештують і притягнуть до відповідальності. Аби Росія могла знищити Лукашенка до суду, потрібно, щоб зберігся путінський режим і намагався ліквідувати свідка подій, які росіяни заварили в Україні",- зазначив Маломуж.

відео дня

Генерал армії зазначив, що коли Україна буде вигравати, постане питання про усунення Путіна. Тоді про Лукашенка в Росії мало хто думатиме, бо путінському режиму буде не до нього.

"В знищенні Лукашенка може бути зацікавлений лише Путін, якщо він і його режим збережуться, тоді йому доведеться знищити свідків", - наголосив Маломуж.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповість, як Путін може помститись Лукашенку:

Хворий Лукашенко

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги, де Лукашенку стало погано і його відвезли автомобілі "швидкої", а після білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня, а лише поклав квіти. Церемоніальну промову замість нього виголосив міністр оборони Хренін.

Лукашенко зник вже на два дні. Опозиціонер розповів, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є проблеми з ногами і хребтом.

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію у державі.

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